Nobina bestellt 122 E-Busse bei Volvo

Volvo Buses hat vom Betreiber Nobina drei Aufträge über insgesamt 122 Elektrobusse zum Einsatz in den schwedischen Städten Göteborg, Malmö und Hässleholm erhalten. Die Volvo 7900 Electric und 7900 Electric Articulated sollen 2022 und 2023 ausgeliefert werden.

Der kleinste Teil-Auftrag betrifft die Stadt Hässleholm in Südschweden. Dort hat Nobina kürzlich einen neuen Auftrag erhalten, für den der ÖPNV-Betreiber nun neun Volvo 7900E-Busse bestellt hat. Sie sollen laut der Mitteilung von Volvo Busses ab Dezember 2022 im Linienbetrieb eingesetzt werden.

Bei den Bestellungen für Malmö und Göteborg handelt es sich hingegen um Folgeaufträge. Für Malmö hatte Nobina im Januar 2020 60 E-Gelenkbusse vom Typ 7900 Electric Articulated bestellt, die seit dem Frühjahr 2021 in Malmö unterwegs sind. Diese Flotte soll nun um 29 Fahrzeuge ergänzt werden, laut der Mitteilung handelt es sich abermals um den Gelenkbus 7900 EA.

In Göteborg – Nobina hatte hier bereits 157 E-Busse bei Volvo bestellt – sollen bis 2023 insgesamt 84 weitere Fahrzeuge ausgeliefert werden. Dabei handelt es sich laut der Mitteilung um 64 neue und 20 gebrauchte Volvo 7900E und 7900EA – also eine Mischung aus Solo- und Gelenkbussen.

„Wir freuen uns sehr über die lokale und zentrale Unterstützung für den kürzlichen Verkehrsstart in Malmö von 60 Volvo 7900EA. Volvo Buses war eine natürliche Ergänzung für Folgeaufträge sowohl in Südschweden als auch in Göteborg, angesichts unserer engen bestehenden Beziehungen und unseres gemeinsamen Engagements für einen nachhaltigen, modernen und zuverlässigen öffentlichen Verkehr“, sagt Jens Råsten, Fleet Manager bei der Nobina Group.

Martin Spjern, Key Customer Manager, Volvo Buses Schweden, ergänzt: „Volvo Buses verbindet eine enge, langjährige Partnerschaft mit Nobina und wir freuen uns, trotz der Pandemie innerhalb weniger Monate gleich drei Verträge mit ihnen abzuschließen.“

Quelle: Info per E-Mail