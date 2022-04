BYD erhält von Nobina Auftrag über 30 E-Busse

Der Nahverkehrsbetreiber Nobina hat bei BYD weitere 30 Elektrobusse zum Einsatz in der finnischen Hauptstadtregion Helsinki bestellt. Der neue Auftrag umfasst je 15 Exemplare mit 13 und 15 Metern Länge, die Ende 2022 nach Helsinki geliefert werden sollen.

Die Low-Entry-Fahrzeuge sind mit laut BYD mit der neuen Generation der Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie des Unternehmens ausgestattet, die eine optimierte Batterielebensdauer und eine sichere Leistung biete. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 300 bzw. 400 Kilometer an. Ein Batterie-Thermomanagement-System sorgt dafür, dass die Akkus bei den Klimabedingungen im Norden zuverlässig arbeiten.

„Wir werden die BYD E-Busse Anfang nächsten Jahres von unserem größten Depot in Espoo aus in Betrieb nehmen und unsere Flotte mit sauberen, umweltfreundlichen und emissionsfreien Lösungen aufstocken“, sagt Petri Auno, CEO von Nobina in Finnland.

Mit dem jüngsten Auftrag sieht sich BYD in Erfolgsbilanz seiner E-Busse bestätigt. „BYD verbindet eine lange und solide Zusammenarbeit mit Nobina, und wir freuen uns über diesen dritten großen Auftrag für unsere rein elektrischen eBusse für Finnland“, sagt Isbrand Ho, General Manager, Commercial Vehicle Business Centre bei BYD Europe.

Die Bestellung der 30 neuen Fahrzeuge folgt auf einen Auftrag über 70 Busse von Nobina an BYD im November 2021. Im August zuvor lieferte der chinesische Hersteller wie berichtet bereits 76 E-Busse in die finnische Hauptstadt, womit BYD die Auslieferung von insgesamt 119 E-Bussen an Nobina für den Einsatz in Helsinki und Turku abschloss.

Laut BYD hat Nobina derzeit rund 300 E-Busse in Städten und Gemeinden in Schweden, Norwegen und Finnland im Einsatz oder bestellt, in Skandinavien seien insgesamt 600 E-Busse im Einsatz oder bestellt. Zusammen sollen sie 40 Millionen Kilometer zurückgelegt haben, wodurch CO2-Emissionen um mehr als 44.000 Tonnen reduziert worden seien.

bydeurope.com