Irizar baut 20 E-Busse für die spanische Region Pamplona

Irizar e-mobility hat einen weiteren Elektrobus-Auftrag aus Spanien erhalten. Transports Ciutat Comtal (TCC) bestellte beim spanischen Busbauer 20 Exemplare des Irizar ie tram zum Einsatz in der Region Pamplona. Die Auslieferungen sollen Mitte 2023 beginnen.

Bei den bestellten Fahrzeugen handelt es sich um zwölf Meter lange Versionen des Busmodells ie tram, das ästhetische Merkmale einer Straßenbahn aufweist. Sie sind mit Irizars 430-kWh-Batterien der neuesten Generation und 206-kW-Fahrmotoren ausgestattet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Geladen werden können die Fahrzeuge entweder im Depot per Kabel oder unterwegs per invertiertem Pantografen. In den Bussen ist Platz für bis zu 80 Fahrgästen – inklusive 25 Sitzplätze sowie zwei Rollstuhl- bzw. Kinderwagenplätze.

„Wir freuen uns sehr, einen Beitrag zu den ehrgeizigen Projekten für einen nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr leisten zu können, die von den Menschen in der Region Pamplona durchgeführt werden“, sagt Iñigo Azcona, Irizars Commercial Manager für Spanien und Portugal. „Für uns ist es von strategischer Bedeutung, dass sich eine Region wie Pamplona für ein lokales Produkt mit hohem technologischen Gehalt entschieden hat.“

TCC Pamplona verfügt über eine Flotte von 159 Bussen, von denen 135 während der Hauptverkehrszeit im Einsatz sind. Das Streckennetz umfasst 553 Haltestellen auf 24 Stadtlinien am Tag und zehn Nachtlinien.

Der neue Auftrag für Irizar folgt Bestellungen im Mai und Juni 2022 zu Lieferungen von 30 E-Bussen nach Valladolid und 90 Elektrobussen nach Madrid.

irizar-emobility.com