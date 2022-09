Solaris liefert zehn Oberleitungsbusse nach Arnhem

Der polnische Busbauer Solaris hat mit dem niederländischen Verkehrsunternehmen Hermes einen Vertrag über die Lieferung von zehn Trollino 18 unterschrieben. Die Oberleitungsbusse im MetroStyle-Design sollen in der ersten Jahreshälfte 2024 in der Stadt Arnhem eintreffen.

Die neuen Oberleitungsbusse sind mit Traktionsbatterien mit einer Kapazität von etwa 90 kWh ausgestattet, die auch eine Reichweite von „einigen Dutzend Kilometern“ ohne Oberleitung ermöglichen sollen. Geladen werden die Akkus mittels der In-Motion-Charging-Technologie, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Angetrieben werden die Solaris Trollino 18 mit einem 240 kW starken E-Motor.

Bei den bestellten Fahrzeugen wird es sich um die ersten O-Busse von Solaris handeln, die in den Niederlanden eingesetzt werden, schreibt das Unternehmen weiter. Die am Nederrijn liegende Stadt Arnhem mit mehr als 150.000 Einwohnern sei ein wichtiges industrielles, wissenschaftliches und kulturelles Zentrum. Laut Wil Willems, Managing Director von Solaris Netherlands, ist Arnhem die einzige niederländische Stadt mit einem funktionierenden Oberleitungsbussystem. Die bestellten Fahrzeuge würden es ermöglichen, das Verkehrsnetz zwischen der Universität in Arnhem und der Universität in Wageningen auszubauen.

Der erwähnte MetroStyle-Look sei von Solaris als Antwort auf die neusten Trends in der ÖPNV-Branche entwickelt worden. Das erste Fahrzeug in diesem Stile war den Angaben zufolge der Trollino 24, den das Unternehmen auf der Busworld 2019 in Brüssel vorstellte.

In den Niederlanden sind seit 2017 Solaris-Fahrzeuge unterwegs, als Transdev 40 gelenkige Solaris Urbino 18 orderte. Das Verkehrsunternehmen Hermes, mit dem Solaris seit mehreren Jahren zusammenarbeitet, ist Teil der Transdev Netherlands-Gruppe. Seitdem sei die Solaris-Flotte, die auf den Straßen in den Niederlanden im Einsatz ist, um 26 Fahrzeuge aufgestockt – darunter 20 Wasserstoffbusse. Bis heute sind laut Unternehmen knapp 2.000 Solaris-Oberleitungsbusse in 60 Städte in 18 Ländern ausgeliefert worden.

solarisbus.com