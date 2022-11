Elexon zeigt AC-Ladelösung für E-Lkw und Flotten

Der Aachener Ladeinfrastrukturanbieter Elexon präsentiert eine neue, nach unten skalierbare AC-Ladelösung mit bis zu 43 kW Leistung. Das Produkt wurde speziell für nächtliches Laden von elektrisch betriebenen Lkw, Transportern und Baumaschinen entwickelt.

Vor kurzem hatte Elexon bereits eine neue Schnellladelösung mit bis zu 480 kW Leistung vorgestellt – für die gleiche Zielgruppe. Mit dem Doppel aus Schnelllade- und AC-Ladelösung will Elexon nach eigenen Angaben der Nachfrage nach unterschiedlichen Ladekonzepten gerecht werden. Denn neben dem Schnellladen für den zügigen Einsatz gibt es Platz für ein weiteres, deutlich günstigeres Produkt.

Das AC-System bietet bis zu 43 kW Leistung und kann damit die 44-kW-Onboard-Charger einiger E-Lkw voll auslasten – etwa bei dem Quantron QHD BEV. Mit dem Elexon-System können Fahrzeuge aber auch mit 22 oder 11 kW AC geladen werden. Ein typischer E-Lkw für den Verteilverkehr mit 300 bis 400 kWh verbautem Energiegehalt in den Batterie-Paketen könnte so über Nacht vollständig geladen werden.

Mit diesem Lade-Szenario nimmt Elexon nicht nur die Betriebsgelände, Logistikzentren oder Bauhöfe ins Visier, sondern auch Autohöfe und Autobahn-Raststätten. Denn wenn die E-Lkw dort über Nacht ebenfalls stehen, müssten sie nicht an teuren Megawatt-Chargern geladen werden, so die Überlegung von Elexon. „Egal, ob die 43 kW Ladesäule in eine bestehende DC-Infrastruktur integriert oder als AC-Ladelösung im Fokus steht, Fahrer und Auftraggeber profitieren vom hohen Ladekomfort und der, vergleichsweise geringen, Kostenstruktur“, so das Unternehmen.

– ANZEIGE –

Nicht nur das Ladegerät selbst, sondern auch der Controller wurden von Elexon entwickelt und werden auch in Deutschland gefertigt – hinzu komme „hochwertige Industrieelektronik namhafter, deutscher Hersteller“. Das soll nicht nur eine lange Haltbarkeit garantieren, sondern „im Problemfall auch eine schnelle Reparatur vom Fachhandwerker“. Betonung liegt hier auf Reparatur, nicht auf dem Austausch der kompletten Box.

„Angesichts kostenintensiver Megawatt-HochleistungsLadestationen und weitgreifender Sorgen um deren unerwünschte Belastungen des Stromnetzes, ist die 43 kW AC-Ladelösung aus der Nische in den Fokus gerückt“, sagt Marcus Scholz, Geschäftsführer der elexon GmbH, und berichtet auch von Gesprächen mit potenziellen Kunden. „Viele Besucher der IAA-Transportation suchten nach zukunftsfähiger Ladetechnik, die kostengünstig logistische Abläufe unterstützt und das Stromnetz nicht massiv belastet.“

Quelle: Info per E-Mail