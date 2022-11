Leapmotor expandiert nach Israel

Mit Leapmotor bietet nun ein weiterer chinesischer Hersteller seine Elektroautos auch außerhalb des heimischen Marktes an. Das Unternehmen hat seine ersten drei Showrooms in Israel eröffnet, konkret in Tel Aviv, Haifa und Ramat Gan. Leapmotor will ausgehend von Israel seine Überseemärkte weiter ausbauen, könnte also künftig auch in Europa tätig werden.

In Israel bietet der Hersteller bisher nur seinen E-Kleinwagen T03 an. Zumindest in dem Store in Tel Aviv soll es laut chinesischen Berichten eine Lieferung am selben Tag geben, wenn sie vor Ort eine Bestellung tätigen. Wie viele T03 Lepamotor dort auf Vorrat hat und wie viele Varianten es gibt, ist nicht bekannt. Auf einem veröffentlichten Foto sind 46 Fahrzeuge in vier unterschiedlichen Lackierungen zu sehen.

Ein weiterer Export in andere Märkte ist möglich: Laut dem Unternehmen hat der T03 bereits die Typgenehmigung in Europa erhalten. In China ist das Modell ab 79.500 Yuan, also 10.700 Euro nach Förderung erhältlich. Die israelischen Preise sind nicht bekannt.

Leapmotor plant wie berichtet bis 2025 acht neue E-Modelle und hat im Mai 2022 mit der Elektro-Limousine C01 sein erstes Serienmodell mit Cell-to-Chassis-Technologie vorgestellt.

