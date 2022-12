Österreich: Ikea flottet E-Transporter in Salzburg ein

Ikea Österreich setzt nun in weiteren Städten Elektrofahrzeuge für die Warenzustellung ein. Seit November sind auch in Salzburg E-Transporter im Einsatz. Konkret handelt es sich um Iveco-Lieferwagen, die von Quantron auf Elektroantrieb umgerüstet worden sind.

Seit dem Start von Ikeas Flottenelektrifizierung in Wien und Graz wurden die E-Auslieferungen zwischenzeitlich auch in Innsbruck, Linz, Vorarlberg und Klagenfurt eingeführt. Das Möbelhaus liefert nach eigenen Angaben in Österreich inzwischen mehr als die Hälfte aller Bestellungen emissionsfrei aus. Bis 2025 soll die Quote auf 100 Prozent steigen.

Die umgerüsteten Iveco-Transporter mit Kofferaufbau leisten nach Angaben von Ikea 100 kW, kommen bis zu 170 Kilometer weit und bieten eine maximale Ladeleistung von 70 kW. Je Elektrofahrzeug können „mindestens 15 emissionsfreie Transporte pro Tag erledigt werden“, teilt der Möbelkonzern mit. Wie viele Exemplare konkret in Salzburg eingesetzt werden, geht aus der begleitenden Mitteilung nicht hervor.

„Als internationales Unternehmen sind wir uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst und setzen Handlungen, um bis 2030 klimapositiv zu wirtschaften. Durch die Ausweitung der emissionsfreien Lieferung

gelingt uns bei Ikea ein weiterer Schritt bei der Umsetzung umweltfreundlicher und nachhaltiger Prozesse, der gleichzeitig auch andere Unternehmen inspirieren soll, ein Bewusstsein für das wichtige Thema der CO2-neutralen Warenzustellung zu bekommen“, äußert Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability

Officer bei Ikea Österreich.

Zum Stand der Elektrifizierung im Großraum Wien – den ersten Standort mit E-Transportern von Ikea Österreich – gibt es zudem ein Update: Dort sind nach Unternehmensangaben inzwischen 36 Elektro-Fahrzeuge im Bereich der Speditionslieferung aktiv. Die Flotte erledige täglich bis zu 450 Lieferungen elektrisch.

salzburg24.at, ikea.com (PDF)