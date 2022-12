Bologna: TPER plant Beschaffung von 127 H2-Bussen

Der ÖPNV-Betreiber TPER in der italienischen Stadt Bologna kündigt an, in den kommenden vier Jahren 127 Wasserstoffbusse zu beschaffen. Für den Kauf der H2-Busse und der entsprechenden Betankungsinfrastruktur rechnet TPER mit einer Investition in Höhe von gut 90 Millionen Euro.

Die ersten 34 Wasserstoff-Busse sollen bis Ende 2024 in Bologna eintreffen, 93 weitere bis Mitte 2026. Sie werden einer begleitenden Mitteilung zufolge sukzessive mit Diesel und Gas betriebene Busse ersetzen. Das Großprojekt stemmt ÖPNV-Betreiber TPER im Schulterschluss mit der Stadt Bologna und der städtischen Nahverkehrsbehörde SRM (Reti e Mobilità Srl). Die Finanzierung soll allen voran mit EU-Geldern aus Italiens Aufbau- und Resilienzplan PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) erfolgen.

Die Realisierung der Anschaffung steht noch am Anfang. Die Stadtverwaltung von Bologna, TPER und SRM haben nun erst einmal eine Vereinbarung über die Erneuerung des ÖPNV-Busfuhrparks unterzeichnet. Darin wurde fixiert, dass TPER den Kauf der Fahrzeuge und die Installation der Wasserstofftankstellen in ihren Depots verantworten wird. SRM soll den Prozess vor allem als Kontrolleinheit begleiten.

Die 127 Wasserstoff-betriebenen Busse werden in Bologna – mit ihren fast 400.000 Einwohnern eine der zehn größten Städte Italiens – eine Reihe bereits vorhandener emissionsfreier Fahrzeuge ergänzen – darunter Oberleitungsbusse und Batterie-elektrische Busse. Die Stadt bezeichnet den Ausbau der emissionsfreien Flotte als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu dem Ziel, Bologna bis 2030 klimaneutral zu machen.

