E-Cargobikes: Onomotion sammelt Kapital zur Skalierung ein

Der Berliner E-Cargobike-Hersteller Onomotion hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen. Zusätzlich startet das Unternehmen zusammen mit der GLS Bank den Vertrieb einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro.

Zu den Investoren der Serie A gehören einer Unternehmensmitteilung zufolge neben den Bestandsinvestoren die Firmen Proeza Ventures und Zu Na Mi GmbH sowie der European Innovation Council. Bereits im Mai hatte der Berliner E-Cargobike-Hersteller eine Crowdinvestment-Kampagne abgeschlossen und dabei das Ziel in Höhe von drei Millionen Euro erreicht.

Das Investment benötigt Onomotion für die Kapital-intensive Expansion und Skalierung seiner Produktion. Nach dem Start der eigenen Fertigung am Berliner Standort will Onomotion nun die Produktionskapazitäten sowie den Vertrieb des E-Cargobikes Ono erweiten und in weitere Märkte vorstoßen. Ein wichtiger Bestandteil der Skalierung seien dezentrale Produktionsmethoden, die mit der neuen Finanzierung am Standort in Berlin getestet werden können, teilt das Unternehmen mit. In Zukunft solle dieses Konzept auf weitere Standorte übertragen werden.

Laut Ono-Finanzchef Kai Brentle ist die innerstädtische Logistik ein Geschäft, bei dem es in erster Linie um Effizienz und Rentabilität geht. „Die E-Cargobikes von Onomotion können aufgrund ihres modularen Systems und nachhaltigen Betriebs sämtliche Bedarfe in der City-Logistik abdecken“, sagt Brentle. Nun rücke für sein Unternehmen die Umsatzsteigerung via die eigene Produktion und die Erschließung neuer Märkte in den Fokus.

Der in Berliner ansässige E-Cargobike-Hersteller hat aktuell 90 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Onomotion gehören Logistikunternehmen wie DPD, Hermes und UPS.

