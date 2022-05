Onomotion nimmt drei Millionen Euro ein

Der Berliner E-Cargobike-Hersteller Onomotion hat eine Crowdinvestment-Kampagne abgeschlossen und dabei das Ziel in Höhe von drei Millionen Euro erreicht. Das Unternehmen will die frischen Mittel für die Finanzierung 190 weiterer Onos nutzen.

Nach den Worten von Co-CEO Beres Seelbach seien die geplanten neuen Fahrzeuge wichtig, um die Fahrzeuge weiter in den Markt zu bringen und das Wachstum voranzutreiben. „Die Investment-Kampagne war ein voller Erfolg und unterstreicht, dass unser Geschäftsmodell sowie unsere Vision, von einer Vielzahl von Menschen mitgetragen werden“, ergänzt er.

Eigenen Aussagen zufolge konnte Onomotion bereits Partner und Kunden in zehn deutschen Städten gewinnen, die Fahrzeuge im Rahmen des Vehicle-as-a-Service anmieten. So setzt, wie berichtet, UPS in Hamburg und in Köln insgesamt zehn neue Onos ein.

In den Einsatz ist auch der Parkhausbetreiber Apcoa Parking Deutschland einbezogen, der, wie berichtet, selbst E-Cargobikes von Onomotion nutzt. Apcoa kooperiert mit UPS und stellt die Flächen zur Verfügung, damit der Logistiker Mikrodepots einrichten kann. Dort müssen die angelieferten Pakete zwischengelagert werden, bevor sie dann per E-Cargobike zugestellt werden.

Auch der Textildienstleister Mewa setzt für Auslieferungen in Berlin E-Cargobikes von Onomotion ein. Nach den bisherigen positiven Erfahrungen will das Unternehmen sein neues Lieferkonzept noch in diesem Jahr in weiteren deutschen Großstädten umsetzen, zunächst in Hamburg. Der Paketdienstleister DPD will 52 elektrische Lastenräder von Ono im Laufe des Jahres 2022 in acht deutschen Großstädten einsetzen.

