eMobility update: LKW-Ladenetz Milence / Cupra produziert in China / Wird Corvette rein elektrisch?

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die uns heute bewegen: Cupra will E-Modell in China bauen ++ Corvette wird wohl reine Elektro-Marke ++ Mercedes produziert mehr E-Antriebe selbst ++ BMW stellt dafür ebenfalls die Weichen ++ Und Ionity für Trucks geht an den Start ++

#1 – Cupra will den Tavascan in China bauen

Cupra wird den vollelektrischen Tavascan in China produzieren und von dort aus in Absatzmärkte wie Europa exportieren. Mit der Fertigung in China wird der Tavascan innerhalb des VW-Konzerns aber wohl ein Einzelfall bleiben.

#2 – Wird Corvette zur reinen E-Auto-Submarke?

General Motors will die Sportwagen-Serie Corvette als komplette E-Auto-Submarke etablieren und dazu auch das Modellangebot erweitern. Dazu sollen neben der klassischen Elektro-Corvette ein viertüriges Coupé und ein leistungsstarker Crossover geplant sein.

#3 – Mercedes baut 1 Million E-Antriebe

Mercedes-Benz will seine Produktionskapazitäten für elektrische Antriebe in Untertürkheim verdoppeln. Bisher sollten dort bis zu 500.000 Einheiten pro Jahr hergestellt werden, nun streben die Stuttgarter einen Output in der Größenordnung von bis zu einer Million Stück an.

#4 – BMW: E-Antriebs-Produktion in Steyr

Auch BMW hat Vorbereitungen angestoßen, um im Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr ab 2025 die nächste Generation von E-Antrieben zu produzieren. Konkret hat BMW mit personellen und organisatorischen Weichenstellungen begonnen.

#5 – Lkw-Ladenetz geht als Milence an den Start

Das von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group gegründete Joint Venture zum Aufbau eines Hochleistungs-Ladenetzes für schwere Lkw und Reisebusse in Europa, hat jetzt unter dem Markennamen Milence seine Geschäftstätigkeit aufgenommen.

