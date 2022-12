BMW Steyr: Weichenstellung für E-Antriebs-Produktion

BMW hat die Vorbereitungen angestoßen, um im Motorenwerk in Steyr ab 2025 die nächste Generation von E-Antrieben zu produzieren. Konkret hat BMW mit personellen und organisatorischen Weichenstellungen begonnen. Und: In den USA läuft jetzt das Plug-in-Hybrid-SUV BMW XM vom Band.

Der bisherige Werksleiter im oberösterreichischen Steyr, Alexander Susanek, verantwortet vor diesem Hintergrund seit dem 1. November die weltweite Motoren- und E-Antriebsproduktion der BMW Group an den Standorten Steyr, Dingolfing, München und im britischen Hams Hall. Die Werkleitung am Standort Steyr übernahm zum 1. November Klaus von Moltke. Grundsätzlich hat BMW in Steyr bereits am 1. August einen eigenen Fachbereich für den Aufbau der E-Antriebsproduktion einberufen. Helmut Hochsteiner, bisher Leiter der Mechanischen Fertigung, verantwortet in dem Gremium die „Werksintegration E-Antriebe“.

Im Detail will BMW bei der dann sechsten Generation seiner E-Antriebe Rotor, Stator, das Getriebe, den Inverter und das Gehäuse in Oberösterreich fertigen – und dann auch an zwei neuen Montagebändern montieren. Für die aktuelle fünfte Generation, die seit 2020 in allen neuen Elektro-BMW seit dem iX3 zum Einsatz kommt, stammt bereits das Gehäuse aus Steyr. Die Montage der in Steyr hergestellten Komponenten erfolgt dann in der kürzlich erweiterten E-Antriebs-Produktion in Dingolfing.

Pro Jahr sollen im Werk Steyr künftig über 600.000 E-Antriebe produziert werden – parallel zu den über 500.000 E-Antrieben aus Dingolfing. Für diese Aufgaben werden in Steyr sowohl bestehende Produktionsflächen umgebaut als auch neue Flächen geschaffen: Eine zweigeschossige Produktionshalle wird Platz für zwei Linien zur Montage der E-Antriebe inklusive der Getriebemontage bieten. Das neue Gebäude wird außerdem für die Herstellung der Leistungselektronik genutzt. Ein zweiter Neubau erweitert die Logistikflächen. Die Produktionsfläche wird insgesamt um rund 60.000 Quadratmeter erweitert. Das hatte BMW bereits im Sommer mitgeteilt.

Der neu ins Leben gerufene Fachbereich für den Aufbau der E-Antriebsproduktion in Steyr befasst sich neben der Gebäudeplanung aktuell vor allem mit der Konzeption der benötigten Produktionssysteme. Und: „Das Projektteam widmet sich auch der Erweiterung von Logistik und IT-Systemen, der Planung von Qualitätsprozessen und dem Personal- und Kompetenz-Aufbau. Die standortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der BMW Group als auch mit Lieferanten ist dabei besonders wichtig“, so Helmut Hochsteiner. „Unser Team arbeitet auf Hochtouren und alles verläuft planmäßig, um 2024 in die Vorserienproduktion der E-Antriebe starten zu können.“

Das US-Werk Spartanburg meldet unterdessen an anderer Stelle Vollzug: In der BMW-Produktionsstätte im Osten der Vereinigten Staaten hat die Produktion des XM begonnen. Die Serienversion des vor einem Jahr als Konzept präsentierten Plug-in-Hybrid-SUVs läuft ab sofort in Spartanburg vom Band und kommt im Frühjahr 2023 weltweit zu den Händlern. Wichtige Absatzmärkte werden die USA, China und der Nahe Osten sein. Der BMW XM wird exklusiv nur als M und ausschließlich als Plug-in-Hybrid erhältlich sein.

Der XM wird in Spartanburg auf einem Fließband mit dem X5, X6 und X7 produziert. Er basiert auf der CLAR-Plattform von BMW und kommt auf eine Systemleistung von 480 kW sowie ein Systemdrehmoment von 800 Nm. Das sind etwas geringere Werte als die der Studie vor rund einem Jahr. Der PHEV-Antrieb kombiniert im Serien-XM einen V8 mit einer 145 kW starken E-Maschine. Die Batteriekapazität gibt BMW mit 25,7 kWh an, die AC-Ladeleistung mit 7,4 kW. Die rein elektrische Reichweite soll 82 bis 88 Kilometer betragen.

Was noch? Der XM wird bis zu 250 km/h schnell, im E-Modus ist dagegen bei 140 km/h Schluss. Den Spurt von 0 auf 100 km/h absolviert der SUV bestenfalls in 4,3 Sekunden. Die Maße des XM belaufen sich auf 5.110 x 2.005 x 1.755 mm bei einem Radstand von 3.100 mm. Das Leergewicht summiert sich laut Angaben des Herstellers auf beträchtliche 2,79 Tonnen. Das Gepäckvolumen wird mit 527 bis 1.820 Litern angegeben.

press.bmwgroup.com (Steyr), press.bmwgroup.com (USA), bmw.de (XM)