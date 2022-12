GM baut erste Ladepunkte aus „Dealer Community Charging Program“ auf

General Motors hat den Startschuss für die Umsetzung seines vor einem Jahr angekündigten „Dealer Community Charging Program“ zum Aufbau von bis zu 40.000 AC-Ladestationen durch Händler in den USA und Kanada gegeben. Die ersten dieser Ladestationen wurden jetzt in Wisconsin und Michigan errichtet.

Bisher haben sich fast 1.000 GM-Händler für die Teilnahme eingeschrieben – knapp ein Viertel aller GM-Händler in Nordamerika. Die Ladepunkte werden aber wie berichtet nicht auf dem Gelände des Händlers installiert: Teilnehmende Händler sind berechtigt, bis zu zehn 19,2-Kilowatt-Level-2-Ladestationen zu erhalten. GM stellt dann nach Bedarf den Kontakt von Händler mit Installationsanbietern her, um die Ladestationen an wichtigen Standorten in der Gemeinde zu platzieren.

Die Ladepunkte sollen öffentlich nutzbar sein. Damit will GM auch die Lade-Abdeckung in „unterversorgten, ländlichen und städtischen Gebieten“ verbessern, da „heute fast 90 Prozent der US-Bevölkerung im Umkreis von zehn Meilen um einen GM-Händler wohnt“.

„Unsere Händler sind in ihren Gemeinden stark engagiert, vertrauensvoll und sind in der Lage, um Standorte zu bestimmen, an denen die Ladestationen benötigt werden, darunter kleine Unternehmen, Unterhaltungsstätten, Schulen und andere beliebte Ziele“, sagt Hoss Hassani, Vice President von GM EV Ecosystem. „Unsere Händler sind ein wichtiger Wegbereiter unserer vollelektrischen Zukunft und werden in vielen Fällen der Katalysator für die Einführung von Elektrofahrzeugen in Gemeinden sein, die sonst über eine begrenzte Elektrofahrzeug-Infrastruktur verfügen würden.“

Letztendlich beabsichtigt GM, im Rahmen des Programms bis zu 40.000 Level-2-Ladestationen in den USA und Kanada zu installieren und damit die aktuelle Anzahl öffentlicher Level-2-Ladestationen nahezu zu verdoppeln.

Das Programm wurde Anfang dieses Jahres zunächst für Chevrolet-Händler geöffnet und wird im Januar 2023 auf Buick-, GMC- und Cadillac-Händler ausgeweitet. Der Ladenetzbetreiber FLO erhielt den Zuschlag für den Aufbau der Ladestationen. Das Unternehmen baut die Ladegeräte in Auburn Hills, Michigan.

gm.com, prnewswire.com