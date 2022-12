DÃ¤nischer Taxi-Betreiber Dantaxi nimmt Polestar 2 in Flotte auf

Das dänische Taxiunternehmen Dantaxi hat inzwischen mehr als 400 Elektrotaxis im Einsatz. Diese verteilen sich auf 14 Marken. Volkswagen, Mercedes und Tesla sind dabei derzeit am beliebtesten. Die neueste Automarke in der Elektroflotte von Dantaxi ist Polestar.

Wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt, habe sich zuletzt ein Fahrer in Kopenhagen für einen Polestar 2 entschieden – nach vier Diesel-Taxis in den vergangenen 20 Jahren. Der grau-grüne Polestar 2 in der dänischen Hauptstadt ist das erste Fahrzeug dieser Marke in der Dantaxi-Flotte.

Innerhalb der mehr als 400 E-Autos seien die „beliebtesten“ (also am häufigsten vertretenen) Automarken Volkswagen, Mercedes und Tesla. Über diese Top 3 hinaus wird in der Mitteilung kein vollständiges Ranking gegeben, die restlichen zehn Marken werden nicht genannt. Auch zu den Modellen gibt es keine Aussage. Auf einem Pressebild ist jedoch auch ein Mercedes-Benz EQS 450 in Dantaxi-Farben zu sehen.

Im Mai 2021 hatte Dantaxi gemeinsam mit E.On in Kopenhagen einen großen Ladestandort für E-Taxis in Betrieb genommen, der pro Tag bis zu 400 E-Taxis mit Strom versorgen soll. Damals wurden auf dem Pressebild verschiedene grau-grüne E-Taxis vor den Ladesäulen abgebildet, unter anderem Mercedes EQC, Tesla Model S und Jaguar I-Pace.

Die E-Taxis des Unternehmens haben in den ersten elf Monaten des Jahres 32 Millionen Kilometer auf dänischen Straßen zurückgelegt. Insgesamt verfügt Dantaxi über 1.900 Taxis. Die App von Dantaxi ist laut der Mitteilung „Dänemarks einzige landesweite App“. Mit ihr können die Kunden „in fast ganz Dänemark ein Taxi bestellen – auch in den 14 größten Städten Dänemarks“.

Quelle: Info per E-Mail