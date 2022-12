Die Gründer von GridX, David Balensiefen und Andreas Booke, haben ihren Rückzug angekündigt. Zum 1. April 2023 übernehmen Tim Steinmetz und Tobias Mitter die Geschäftsführung des Smart-Energy-Unternehmens. Die Gründer bleiben als Berater an Bord, geben ihre Minderheitsanteile jedoch ab.

Mit dem Chefwechsel stelle man die Weichen für die nächste Wachstumsstufe, wie das Münchner Unternehmen mitteilt. Mit Wirkung zum 1. April wechseln Balensiefen und Booke in eine Beraterfunktion. Die künftige Firmenleitung übernehmen Tim Steinmetz, seit Mitte 2019 bereits Chief Growth Officer bei GridX, und Tobias Mitter: Mitter hat laut der Mitteilung mehr als 14 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei BCG, IBM und in der internen Management-Beratung von E.ON – dem Mehrheitseigentümer von GridX. Im September 2021 wurde die Übernahme bekannt.

Konkret wird es sich um einen schrittweisen Wechsel handeln: Steinmetz tritt seine Funktion als Geschäftsführer zum 1. Januar 2023 an, er wird in dieser Position künftig den Vertrieb bei GridX verantworten. Mitter stößt am 1. Februar als zweiter neuer Geschäftsführer zu GridX. Bis zum Ausscheiden der beiden Gründer aus der Geschäftsführung zum 1. April werde man „in enger Abstimmung“ zusammenarbeiten. Danach stehen die Gründer dem Unternehmen noch beratend zur Seite.

GridX befindet sich nach eigenen Angaben „in einer starken Skalierungsphase“, weshalb es laut Booke der richtige Zeitpunkt sein, die Geschäftsführung in die Hände von Managern mit langjähriger Erfahrung zu übergeben. Der Firmenumsatz hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt, ebenso wie die Mitarbeiterzahl.

„Mit Tim und Tobias haben wir zwei erfahrene Manager gefunden, die gridX mit ihren Kompetenzen erfolgreich in das ambitionierte Wachstum führen, das in den kommenden Jahren bevorsteht“, sagt Balensiefen.

In Zusammenhang mit dem Führungswechsel gehen die bislang noch bei den Gründern Balensiefen und Booke verbliebenen Minderheitsanteile an E.ON über. Abseits der neuen Gesellschafterstruktur werde es für gridX keine weiteren Veränderungen geben, betonen Steinmetz und Mitter. „Wir arbeiten künftig weiterhin als eigenständige Gesellschaft und in gewohnter Form mit unseren Partnern zusammen. Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase einzuleiten und die Energiewende weiter voranzutreiben“, erläutert Steinmetz.

