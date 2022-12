Niederländer wollen Schnelllader von ADS-TEC einsetzen

Die 50five Group und NXT Mobility haben eine Vereinbarung zum gemeinsamen Aufbau eines landesweiten Schnellladenetzes in den Niederlanden unterzeichnet. Bis 2030 wollen die Unternehmen ihr gemeinsames Netz um 150 bis 200 (Ultra-)Schnellladestationen erweitern. Diese sollen auch von ADS-TEC kommen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Realisierung von Schnellladern in netzfernen Gebieten und der Bereitstellung von Ladediensten für den Personen- und Güterverkehr. Da in den „netzfernen Gebieten“ in der Regel kein entsprechend leistungsfähiger Netzanschlusspunkt für die Schnellladesäulen zur Verfügung stehen, sollen in den Niederlanden auch die batteriegestützten Schnellladesysteme von ADS-TEC zum Einsatz kommen.

„An vielen Orten in den Niederlanden reicht die Kapazität des Stromnetzes nicht aus, um schnelles Laden anzubieten“,sagt Erik Metselaar, Direktor von NXT Mobility. „Wir sehen enormes Potenzial für die von NXT Mobility vertriebenen ADS-TEC Schnellladesysteme, die ein superschnelles Laden bis 320 kW auch an einem kleinen Verbraucheranschluss mittels Batteriepufferung ermöglichen.“

Die Verbindung zu dem Infrastruktur-Spezialisten aus Nürtingen liegt auf der Hand: NXT Mobility vertreibt die Produkte von ADS-TEC in den Benelux-Staaten. Die ersten der neuen Standorte sollen im ersten Quartal 2023 in Betrieb gehen.

„Während viele EV-Besitzer jetzt zu Hause laden, ist dies für Menschen ohne eigene Lademöglichkeiten nicht möglich“, sagt Manfred Klumpenaar, CEO der 50five Group. „Dadurch wird die Nachfrage nach schnellem Laden unterwegs stark zunehmen. Zudem wird die Sperrung vieler Innenstädte für Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu einem Run auf elektrische Nutzfahrzeuge und die damit verbundene Schnellladeinfrastruktur führen.“

electrive.com, nxtmobility.nl