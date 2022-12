Mullen erhält Auftrag über 6.000 E-Transporter

Das US-amerikanische Elektrofahrzeug-Startup Mullen Automotive vermeldet eine Bestellung über 6.000 E-Transporter. Der Auftrag kommt von Randy Marion Isuzu, einem Mitglied der Randy Marion Automotive Group (RMA), einer der größten Händlergruppen für Nutzfahrzeuge in den USA.

Den Wert des Auftrags beziffert Mullen mit etwa 200 Millionen US-Dollar. Die Auslieferungen sollen im ersten Quartal 2023 beginnen. Ein genaues Modell und die passenden technischen Daten werden in der Mitteilung nicht genannt. Es soll sich um einen E-Transporter der Klasse 1 handeln, also mit maximal 6.000 Pfund oder umgerechnet 2.722 Kilo Gesamtgewicht.

Mullen hatte in der Vergangenheit bereits zwei Elektro-Transporter angekündigt, wobei es sich aber nicht um Eigenentwicklungen, sondern um neu gebrandete Importfahrzeuge aus China gehandelt hatte. Seitdem hat das Unternehmen aber Bollinger Motors und den E-Transporter-Anbieter Electric Last Mile Solutions (ELMS) übernommen. Die neuen Nutzfahrzeuge der Klassen 1-3 (maximal 14.000 Pfund oder 6,35 Tonnen) sollen auf Fahrgestellen von Mullen basieren, jene der Klassen 4-6 (bis 16.000 Pfund oder 11,8 Tonnen) auf Fahrgestellen von Bollinger.

„Wir sehen im kommerziellen Portfolio von Mullen eine enorme Chance, und die Markteinführung des kommerziellen Lieferwagens könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen“, sagt Randy Marion, CEO und Gründer von RMA. „Es gibt einen erheblichen Nachholbedarf bei Kunden, den Mullen erfüllen muss. Ich habe viele Kunden, die mich aufsuchen, um Produkte für ihre Unternehmen zu finden.“

Mullen hat in diesem Jahr nicht nur durch die beiden erwähnten Übernahmen Schlagzeilen gemacht. Im April warf der Shortseller Hindenburg Research dem Startup mehrere Verfehlungen vor, etwa zu den Meldungen über erhaltene Aufträge für seine Fahrzeuge, aber auch zum angeblichen Entwicklungsstand seiner Feststoffbatterien, die nicht in Relation zu den minimalen Entwicklungs-Ausgaben stünden, so Hindenburg. In der Tat hatte Mullen eine bewegte Geschichte hinter sich und seine Pläne mehrmals geändert.

mullenusa.com