Indien: Tata Motors baut 1.500 E-Busse für Neu-Delhi

Die Delhi Transport Corporation hat Tata Motors mit der Lieferung von 1.500 Elektrobussen zum Einsatz in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi beauftragt. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von 1.500 elektrischen 12-Meter-Bussen des Typs Tata Starbus EV über einen Zeitraum von zwölf Jahren.

Im Zuge des bereits im Sommer angekündigten und nun fixierten Deals wird Tata Motors’ Tochtergesellschaft TML CV Mobility Solutions 1.500 klimatisierte Exemplare des Starbus EV liefern und für einen Zeitraum von zwölf Jahren betreiben und warten. Bei dem Tata Starbus EV handelt es sich um ein im eigenen Land entwickelten Elektrobus. Das Niederflur-Modell bietet Platz für 35 Passagiere und verfügt über eine Luftfederung vorne und hinten. Der Elektromotor leistet 245 kW. Das Akkupack soll auf „rund 250 kWh“ kommen, aber auch „skalierbar gemäß den Reichweitenanforderungen“ sein.

Shilpa Shinde, Geschäftsführerin der Delhi Transport Corporation, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: „Dies ist ein bedeutender Schritt zur Einführung der Elektromobilität in der Hauptstadt. Die Einführung von emissions- und lärmfreien Bussen wird erheblich dazu beitragen, die Luftqualität in der Stadt zu verbessern. Die neuen Busse werden mit ihrer hochmodernen Ausstattung und den bequemen Sitzen auch für die Pendler von großem Nutzen sein.”

Laut Asim Kumar Mukhopadhyay, Vorsitzender von TML CV Mobility Solutions Limited, handelt es sich um ein „historisches Ereignis”, da man nun eine endgültige Vereinbarung über den landesweit größten Auftrag für Elektrobusse unterzeichnet habe. „Unsere Beziehung zu der Delhi Transport Corporation, die seit über einem Jahrzehnt besteht, basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Zusammenarbeit, und dieser Auftrag wird sie weiter stärken. Wir sind zuversichtlich, dass die Elektrobusse den Pendlern in Delhi einen nachhaltigen, sicheren und komfortablen öffentlichen Nahverkehr bieten werden.”

Tata Motors hat nach eigenen Angaben bis heute mehr als 730 Elektrobusse in mehrere Städte Indiens geliefert. Zu den jüngsten Neuaufträgen zählen Bestellungen der West Bengal Transport Corporation und der Bengaluru Metropolitan Transport Corporation, die bei Tata Motors im August 2022 in Summe über 2.000 E-Busse geordert haben. Sowohl diese beiden Aufträge als auch die oben genannte Bestellung für Neu-Delhi sind Teil der Ausschreibung der Convergence Energy Services Limited (CESL) über mehrere Tausend E-Busse in den größten Städten Indiens.

tatamotors.com