Tata erhält zwei weitere E-Bus-Aufträge in Indien

Tata Motors hat zwei weitere Großaufträge für Elektrobusse in Indien erhalten. Im August haben die West Bengal Transport Corporation und die Bengaluru Metropolitan Transport Corporation in Summe über 2.000 E-Busse geordert.

Konkret gehen 1.180 E-Busse in den Bundesstaat Westbengalen. Der staatliche ÖPNV-Betreiber des Bundesstaats hat insgesamt vier verschiedene Modelle bestellt, darunter 12 Meter lange Niederflurbusse mit Klimaanlage, aber auch 12-Meter- und kleinere 9-Meter-Busse mit höherem Einstieg.

Die West Bengal Transport Corporation ist 2016 aus der Fusion mehrerer bestehender ÖPNV-Betreiber entstanden, die in dem Bundesstaat, vor allem in und um Kolkata (früher Kalkutta und bis 2001 Calcutta genannt), aktiv waren. Neben den Linien- und Expressbussen ist die WBTC auch für Straßenbahnen und Fähren verantwortlich.

Der zweite neue Auftrag über 921 Elektrobusse von der Bengaluru Metropolitan Transport Corporation ist wie die WBTC-Bestellung Teil der Ausschreibung Convergence Energy Services Limited über mehrere Tausend E-Busse in den größten Städten Indiens. Der ÖPNV-Betreiber aus Bangalore hat nun ausschließlich zwölf Meter lange Niederflurbusse mit E-Antrieb bei Tata bestellt. Die Fahrzeuge werden in der südindischen Metropole in den kommenden zwölf Jahren eingesetzt.

Bei dem 12-Meter-Niederflurbus handelt es sich um den Tata Starbus. Dieses Modell bietet Platz für 35 Passagiere und verfügt über eine Luftfederung vorne und hinten. Der Elektromotor leistet 245 kW. Das Akkupack soll auf „rund 250 kWh“ kommen, aber auch „skalierbar gemäß den Reichweitenanforderungen“ sein.

Erst Ende Juli hatte die Delhi Transport Corporation ebenfalls im Zuge der CESL-Förderung 1.500 Exemplare des Starbus EV bei Tata bestellt. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in weniger als 30 Tagen Aufträge über 3.600 E-Busse erhalten.

In Indien hat Convergence Energy Services Limited (CESL) im Januar eine Ausschreibung für 5.450 elektrische Solobusse sowie 130 E-Doppeldecker gestartet. Die Tochter des staatlichen Energiedienstleisters Energy Efficiency Services Limited (EESL) arbeitet dabei mit fünf großen Verkehrsbetrieben zusammen. Die Initiative umfasst neun Städte.

thehindubusinessline.com (West Bengal), tatamotors.com (Bengaluru)