Sixt führt Langzeit-Abos ein – auch für E-Autos

Zusätzlich zu seinen 1-Monats-Abos bietet Fahrzeugvermieter Sixt über sein Programm Sixt+ seit Kurzem auch längerfristige Auto-Abos mit Mindestlaufzeiten von sechs und zwölf Monaten an. Zu den verfügbaren Modellen gehören auch eine Reihe von E-Autos.

Das Preisniveau bei Laufzeiten ab zwölf Monaten liegt laut einer uns per E-Mail vorliegenden Pressemitteilung von Sixt um bis zu 30 Prozent unter dem der 1-Monats-Abos. Zur Verfügung stehen Kunden bei Sixt+ neben klassisch angetriebenen Modellen auch diverse Elektroautos, konkret das Model 3 und Model Y von Tesla, der Polestar 2, der Fiat 500e, der BMW iX, der MG5 Electric, der Opel Mokka-e sowie der BYD Atto 3.

Im vergangenen Herbst hatte sich Sixt bekanntlich den Zugriff auf bis zu 100.000 E-Autos von BYD innerhalb von sechs Jahren gesichert. Noch 2022 sollen „mehrere tausend“ vollelektrische BYD-Modelle in die Sixt-Flotte aufgenommen worden sein. Doch das nur am Rande.

Das Auto-Abo von Sixt+ soll dem Autovermieter aus Pullach zufolge eine flexible Alternative zum Autokauf oder Leasing darstellen. „Da beispielsweise Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, Wartung und Inspektion sowie Werkstattkosten bereits im monatlichen Fixpreis inkludiert sind, fallen neben den Kraftstoffkosten keine zusätzlichen Kosten an“, so das Unternehmen.

Grundsätzlich will Sixt den Elektro-Anteil der per eigener App buchbaren Fahrzeuge bis Ende 2023 in Europa auf zwölf bis 15 Prozent und bis 2030 auf 70 bis 90 Prozent bringen. Dieses Ziel fixierte der Vorstand des Unternehmens in einem Nachhaltigkeitsprogramm im September 2022. Aber: Unter E-Autos subsumiert Sixt nicht nur Elektroautos und Plug-in-Hybride, sondern auch Mildhybride.

