E-Mobility einfach und profitabel gedacht

Das Laden von E-Fahrzeugen am Arbeitsplatz ist bereits ein essenzieller Faktor für Mitarbeiterbindung und Wettbewerbsfähigkeit geworden. Unternehmen, die auf eine intelligente Ladeinfrastruktur setzen, können damit eine nachhaltige wie profitable Zukunft für sich und ihre Mitarbeitenden schaffen.



Der E-Mobility-Experte reev zeigt, wie Ladelösungen für unterschiedliche Firmen in der Praxis aussehen. „Wir bieten eine spezifisch für das Laden im Unternehmen entwickelte Cloud-Software an. Mit dem reev Dashboard kann der Betreiber der Ladelösung die Ladestationen ganz einfach zentral verwalten und Ladevorgänge automatisch abrechnen.“ erklärt Eduard Schlutius, CEO von reev.

Wirtschaftlicher Betrieb von Ladeinfrastruktur

Auch was den wirtschaftlichen Betrieb der Stationen angeht, spielt das reev Dashboard eine zentrale Rolle. Denn das Unternehmen kann als Betreiber flexibel über Ladetarife entscheiden und somit unterschiedliche Nutzergruppen, wie zum Beispiel MitarbeiterInnen oder Gäste, zu unterschiedlichen, vordefinierten Preisen laden lassen. Die rechtssichere Abrechnung der FahrerInnen erfolgt vollautomatisiert und transparent im Hintergrund. Und das nicht nur über unbegrenzt viele Firmenstandorte hinweg, sondern auch für Ladevorgänge von E-Dienstwagen zuhause.

Dienstwagen zuhause laden

Die längsten Standzeiten von E-Autos entstehen zu Hause und im Büro. Deshalb sind, neben Ladestationen im Unternehmen, vor allem Lademöglichkeiten an der eigenen Wohnstätte der Schlüssel für eine flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur. Durch heimische Ladestationen steigern Unternehmen die Effizienz und Einsatzfähigkeit ihrer E-Flotten. Dabei profitieren sie auch finanziell, da private Ladevorgänge in der Regel wesentlich günstiger sind als öffentliche. Die Ladekosten werden insgesamt reduziert.

Mit dem reev Dashboard können auch Ladevorgänge der DienstwagenfahrerInnen zuhause über den Arbeitgeber abgerechnet werden: Die Ladevorgänge werden kWh-genau erfasst und automatisch an den Arbeitgeber übermittelt. Die Automatisierung bietet Sicherheit und Transparenz – sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden.

Kostenloses Whitepaper: Einnahmen generieren mit THG-Quoten

Eine zusätzliche Möglichkeit des wirtschaftlichen Betriebs stellt die Funktion der reev THG-Quoten dar: Mit der Treibhausgasminderungsquote generieren Ladeinfrastrukturbetreiber zusätzliche Einnahmen für jedes E-Auto in der Flotte und jede geladene kWh an öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Der Handel der Quoten erfolgt automatisiert über reev, sodass für das Unternehmen keinerlei Aufwand entsteht. Im kostenlosen Whitepaper erfahren Sie, wie Sie von den THG-Quoten profitieren und warum sich der Umstieg auf E-Mobility gerade jetzt besonders lohnt.

