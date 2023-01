Oslo fördert Ladestationen für Busse und Lkw

Die norwegische Hauptstadt Oslo unterstützt mit 25 Millionen Norwegischen Kronen (rund 2,3 Millionen Euro) den Aufbau von 28 neuen Schnellladestationen für elektrische Lkw und Busse im Stadtgebiet.

Diese werden mit bis zu 80 Prozent der Kosten subventioniert. Am 1. Dezember 2022 endete die Bewerbungsfrist für diese erste Runde des Förderprogramms, aus der die Unternehmen Fastcharge und ST1 als Gewinner für die Umsetzung der 28 neuen Schnelllader in der Nähe von Hauptverkehrsadern in Oslo hervorgingen.

Dabei handelt es sich aber noch um Ladestationen mit dem CCS-Standard und nicht dem für E-Lkw entwickelten MCS für Ladeleistungen im Megawatt-Bereich: Alle Schnelllader werden für mindestens 350 kW Ladeleistung vorbereitet und rund um die Uhr öffentlich zugänglich sein. Anders als die HPC-Stationen für Elektroautos werden die Standorte aber so ausgelegt sein, dass sie mit den schweren Nutzfahrzeugen gut befahren werden können.

Die Bewerbungsfrist für eine zweite Runde des Förderprogramms wird am 1. März 2023 enden. Im Rahmen der ersten Runde sollen sechs Betreiber insgesamt acht Bewerbungen eingereicht haben. Es ist offen, ob in der zweiten Runde ebenfalls ST1 und Fastcharge den Zuschlag erhalten werden oder andere Bewerber.

Mit der Resonanz auf die erste Runde ist die Klimabehörde aber zufrieden. „Sollen die Schwertransporter künftig elektrisch fahren, sind sie auf bessere Lademöglichkeiten angewiesen. Deshalb ist es positiv und wichtig, dass so viele Betreiber Ladestationen bauen wollen, die speziell auf schwere Fahrzeuge angepasst sind, und damit dazu beitragen, dass auch Lkw den Schritt in Richtung emissionsfrei gehen können“, sagt Petter Nergård Christiansen, Transport-Berater bei der norwegischen Klimabehörde.

klimaoslo.no