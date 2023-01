Neta wird Kunde für CATL-Chassis

Die chinesische E-Auto-Marke Neta von Hozon Auto und der Batteriehersteller CATL haben eine Kooperationsvereinbarung zum CATL Integrated Intelligent Chassis unterzeichnet. Neta wird demnach das erste der chinesischen EV-Startups sein, welches das kurz CIIC genannte Skateboard-Chassis entwickeln wird.

Das CIIC wurde erstmals Anfang November vergangenen Jahres erwähnt, befand sich damals aber noch in der Entwicklung – ohne genaue Angabe, wann die Arbeiten an der E-Auto-Plattform abgeschlossen sein sollen. Das CIIC soll laut früheren Angaben von CATL „Batteriepacks, Elektromotoren und weitere Komponenten“ umfassen. Chinesische Medien berichteten, dass es sich dabei unter anderem Brems-, Lenk- und leistungselektronische Komponenten handeln soll – also eine beinahe fahrfertige E-Auto-Plattform.

Bekannt wurde das Skateboard-Chassis, als CATL verkündete, den vietnamesischen Autobauer VinFast künftig mit einem kompletten Unterbau für dessen E-Autos zu beliefern. VinFast wurde zwar als erster Kunde verkündet, es ist aber noch offen, welcher Autobauer als Erstes beliefert wird – dazu gibt es derzeit keine gesicherten Angaben. Neta schreibt in der Mitteilung lediglich, dass man als erstes Unternehmen unter den chinesischen EV-Startups sein, welches ein Fahrzeug auf Basis des CIIC anbieten wird.

„Die Kooperation wird Neta Auto in die Lage versetzen, schneller und wirtschaftlicher komfortablere und verbesserte intelligente Fahrzeuge zu entwickeln“, sagt Peng Qingfeng, Mitbegründer von Neta Auto.

Durch die CTC-Technologie (Cell to Chassis) sind die wichtigsten Komponenten der Batterie und anderer Systeme im Boden des Fahrzeugs integriert, so dass keine separaten Batteriepakete benötigt werden. Dadurch können die Anschaffungskosten für die Nutzer und der Energieverbrauch gesenkt, die Reichweite pro Ladung erhöht und der Fahrgastraum erweitert werden.

Die strategische Zusammenarbeit zwischen Neta Auto und CATL geht auf das Jahr 2021 zurück. Neta hatte 2022 mit dem Neta S sein drittes Serienmodell auf dem chinesischen Markt eingeführt.

