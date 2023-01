eMobility update: Schnellladen mit 450 kW / Batterie-Montage in Bayern / BYD Seagull vor Marktstart

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie ausgewählt: BMW plant Batterie-Montage in Niederbayern ++ BYD Seagull kurz vor Marktstart ++ Schnellladen mit bis zu 450 kW ++ Weitere Batterietausch-Stationen von Nio ++ Update zur Sion-Kampagne von Sono ++

#1 – BMW: Batterie-Montage in Niederbayern?

BMW wird laut einem Medienbericht im niederbayerischen Irlbach nahe Straßkirche ein großes Montagewerk für Hochvoltbatterien errichten. Der Autobauer bestätigt das im Kern – hat aber noch nicht alle Verträge unter Dach und Fach. Wenn das der Fall ist, sollen die Bagger ab 2024 rollen.

#2 – China: BYD Seagull kurz vor Marktstart

BYD bereitet in China die Einführung eines neuen Elektro-Kleinwagens vor. Der Seagull ist unterhalb des BYD Dolphin angesiedelt und soll noch im Laufe dieses Jahres für umgerechnet 8.200 bis 13.700 Euro auf den Markt kommen.

#3 – Schnellladen mit bis zu 450 kW?

Wie lässt sich Strom für 400 Kilometer in nur 15 Minuten in eine Fahrzeugbatterie laden? Mit dieser Frage hat sich ein kürzlich abgeschlossenes Forschungsprojekt beschäftigt. Die Antwort ist eine Schnellladestation mit 450 kW Ladeleistung und ein zur Reproduzierbarkeit geeignetes Prototypenfahrzeug.

#4 – Nio: Sieben weitere Batterietausch-Stationen

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio will in diesem Jahr in Deutschland seine Infrastruktur in verschiedenen Bereichen ausbauen. Sieben weitere Batterietausch-Stationen und mindestens drei Nio Houses sind jetzt bestätigt. Zu den Standorten für die Wechselstationen sollen Stadt-nahe Anlagen in Leipzig und Regensburg gehören, aber auch Standorte an den Autobahnen A61 und A7.

#5 – Sono: 1.000 neuen Sion-Reservierungen

Sono Motors hat ein Update zum Stand der Kampagne geliefert, die das Solar-Elektroauto Sion retten soll. Mehr als 8.000 Personen haben die laufende Kampagne demnach bereits unterstützt – sei es durch eine neue Reservierung für einen Sion oder durch eine Erhöhung ihrer Anzahlung.

