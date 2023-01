Der portugiesische Bushersteller CaetanoBus hat vom ÖPNV-Betreiber Carris aus Lissabon einen Auftrag über 30 Elektrobusse erhalten. Die 30 Fahrzeuge des Typs e.City Gold sind nicht die ersten E-Busse von CaetanoBus, die in der portugiesischen Hauptstadt eingesetzt werden.

15 Exemplare sind dort bereits seit 2019 in Betrieb. Der neue Auftrag über 30 Fahrzeuge hat laut der Mitteilung von CaetanoBus einen Wert von 12,7 Millionen Euro. Im Vergleich zu den bereits im Einsatz befindlichen e.City Gold werden die neuen E-Busse für Carris über eine größere Batterie verfügen.

Mit der höheren Reichweite soll es Carris möglich sein, die unterschiedlichen und anspruchsvollen Strecken der Stadt durchzuführen, ohne den ganzen Tag zwischenladen zu müssen. Apropos Laden: Die Ladeinfrastruktur für die neuen Batterie-elektrischen-Busse wird von Siemens kommen. Konkret werden 16 Ladestationen des Typs Sicharge UC 100 nach Lissabon geliefert.

Zudem verfügt die aktuelle Generation des e.Ctiy Gold über eine verbesserte Klimaanlage, weitere Fahrer-Assistenzsysteme, ein Kamera-Rückfahrsystem anstelle klassischer Außenspiegel und Warnsysteme, um den Fahrer an schlecht einsehbaren Passagen in der engen Innenstadt auf Fußgänger, Radfahrer oder Roller hinzuweisen.

„Wir sind stolz darauf, das am besten positionierte Unternehmen in einer äußerst anspruchsvollen internationalen Ausschreibung zu sein, bei der Carris sich für unsere Batterie-elektrischen Busse entschieden hat“, sagt Nuno Lago de Carvalho, Chief Commercial Officer von CaetanoBus.

Quelle: Info per E-Mail