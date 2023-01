Renault und R-FIT launchen E-UmrÃ¼stkits fÃ¼r R4, R5 und Twingo

Renault ermöglicht in Frankreich die E-Umrüstung seiner Klassiker Renault 4, Renault 5 und seines Twingo der ersten Generation. Dafür kooperiert der Autobauer mit R-FIT, einer Marke des auf E-Umrüstsätze für Oldtimer spezialisierten Unternehmens MCC Automotive.

Zunächst wird ab dem 1. Februar in Frankreich ein Umrüstsatz für den Renault 4 ab 11.900 Euro (inkl. MwSt. und Einbau) mit zweijähriger Garantie angeboten. Dieser macht den R4 zum Stromer mit einem 48-kW-Elektromotor und einem LFP-Akku mit 10,7 kWh Kapazität, was immerhin 80 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Geladen wird der umgerüstete R4 via Haushaltssteckdose (16 Ampere, 220 Volt) in dreieinhalb Stunden. Der Elektro-Nachrüstsatz für den Renault 5 soll im September 2023 folgen, der Bausatz für den Twingo zu einem noch nicht definierten späteren Zeitpunkt.

Als Neuwagen werden der Renault 4 und Renault 5 wie berichtet in den kommenden Jahren auch rein elektrische Nachfolger bekommen. Die Serienversion des elektrischen Renault 5 haben die Franzosen für 2024 bestätigt. Der Renault 4 soll ein Jahre später folgen.

Die drei nachgerüsteten Modelle bringt Renault unterdessen auf die Pariser Oldtimer-Messe Rétromobile, die dieses Jahr vom 1. bis 5. Februar stattfindet. Einer begleitenden Mitteilung zufolge verfügt das Umrüst-Kit über die verschiedenen Zertifizierungen des französischen Automobil-, Motorrad- und Fahrradverbands und bietet „ein Sicherheitsniveau, das den Marktstandards entspricht“. Der Bausatz kommt mit einem unveränderten mechanischen Getriebesystem aus, bleibt ohne Auswirkungen auf die Gewichtsverteilung und verwendet im Fall des Renault 4 einen bürstenlosen Synchronmotor. Im Cockpit hält eine elektronische Batterieladeanzeige Einzug.

„Wir freuen uns sehr über die Einführung dieser elektrischen Nachrüstsätze, die es Liebhabern klassischer Autos und jungen Leuten ermöglichen, in Frankreich mit unseren Kultautos Renault 4, Renault 5 und Twingo via Strom zu fahren“, äußert Hugues Portron, Direktor von The Originals Renault – la collection. „Neben der Kreislaufwirtschaft, die durch diese neuen Elektromotoren geschaffen wird, bieten die elektrischen Nachrüstsätze eine Lösung, die Fahrspaß mit Sparsamkeit und Zuverlässigkeit verbindet, ohne den Stil und das ursprüngliche Design dieser beliebten zeitlosen Klassiker zu beeinträchtigen.“

Die Elektro-Umrüstung von Verbrennern geht Renault übrigens auch im Bereich der Nutzfahrzeuge an: Im vergangenen Jahr vereinbarte der Hersteller eine strategische Partnerschaft mit dem Spezialisten Phoenix Mobility zur Entwicklung und Kommerzialisierung eines E-Nachrüstsatzes für leichte Nutzfahrzeuge.

media.renault.com