Sono verlängert Funding-Kampagne für Solarauto Sion

Sono Motors verlängert seine Kampagne, die das Solar-Elektroauto Sion retten soll – und zwar um einen Monat bis zum 28. Februar 2023. Mithilfe der im Zuge der Kampagne eingesammelten Mittel soll die Finanzierungslücke bis zur Vorserie geschlossen werden.

„Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit potenziellen Investoren und denken, dass wir mit der Verlängerung der Kampagne unser Ziel von 100 Millionen Euro erreichen und das Sion-Programm fortsetzen können“, erklärt Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors. Bis heute umfassen die mehr als 44.000 Sion-Reservierungen circa 21.000 private Reservierungen mit Anzahlung, davon mehr als 1.500 neue private Reservierungen seit Beginn der Kampagne im Dezember und etwa 22.000 unverbindliche B2B-Vorbestellungen.

Ist die Kampagne nicht erfolgreich, könnte das Solar-Elektroauto vor dem Aus stehen – noch bevor ein Serienauto gebaut ist. Denn obwohl die Serienfertigung nach zahlreichen Planänderungen eigentlich im zweiten Halbjahr 2023 bei Valmet Automotive in Finnland anlaufen sollte, steht seit Ende vergangenen Jahres wieder alles auf der Kippe – offenbar aus Geldgründen. In der Reservierungs-Kampagne „#saveSion“ will das Unternehmen Reservierungen für 3.500 Fahrzeuge erhalten. Aber: Die Unterstützer sollen den Wagen bereits komplett bezahlen – erhalten dafür 3.000 Euro Rabatt und einen bevorzugten Platz auf der Warteliste. Da das Fahrzeug derzeit mit 29.900 Euro eingepreist ist, würde die Aktion etwas mehr als 94 Millionen Euro einbringen.

Mit der Aktion wollen die Manager des Startups die Community über die Zukunft des Sion bestimmen lassen. „Jeder einzelne Tag, den wir in die Zukunft investieren, lohnt sich. Deshalb haben wir uns entschieden, die Kampagne zu verlängern. Auf unserer europaweiten Tour haben wir bereits mehr als 5.000 Menschen in 13 verschiedenen Städten getroffen. Tausende haben den Sion bei Testfahrten hautnah erlebt. 12 weitere Stopps haben wir gerade angekündigt. Wir sind es diesen Pionieren schuldig, jetzt noch nicht aufzugeben“, so Jona Christians, Mitbegründer und CEO von Sono Motors.

Die Kampagne bezeichnete Sono Motors beim Start am 8. Dezember 2022 als Lösung für die Finanzierung eines Großteils des Sion-Programms, ohne die Aktie weiter zu verwässern. „Sollten wir die Kampagne nicht erfolgreich abschließen können, planen wir uns auf unser attraktives B2B-Solargeschäft zu konzentrieren, das deutlich weniger kapitalintensiv ist. Wir denken, dass wir dank unserer derzeitigen und erwarteten Liquidität von rund 55 Millionen Euro sowie weiteren verfügbaren Ressourcen in der Lage wären, das Unternehmen erfolgreich rein auf das Solargeschäft neu auszurichten. Dieses Mal geht es also nicht um die Zukunft von Sono Motors, sondern ‘nur’ um die Zukunft des Sion“, so der O-Ton seinerzeit.

