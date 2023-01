eMobility update: Xpeng bringt P7 und G9 nach Europa / Nissan beteiligt sich an Renaults E-Sparte

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zu den News und Highlights der Elektromobilität! Mit folgenden Themen verabschieden wir den ersten Monat des neuen Jahres: Neue Modelle von Xpeng ++ Nissan beteiligt sich an Renaults E-Auto-Sparte ++ Daimler Truck gibt Geschäft mit Verbrennungsmotoren ab ++ Mercedes erhöht Ladetarife ++ BMW bringt manuelle Batterie-Vorkonditionierung ++

#1 – Xpeng: Modell-Launchs in China und Europa

Der Elektroauto-Hersteller Xpeng plant in diesem Jahr in China zwei neue und drei überarbeitete Modelle. In Europa steht derweil die Einführung von zwei weiteren Modellen kurz bevor. Einem Teaser-Bild zufolge dürfte es sich dabei um den P7 und den G9 handeln. Zunächst zu China: Dort plant Xpeng für 2023 zwei neue Modelle, wie aus einem publik gewordenen Schreiben des Firmenchefs an Mitarbeiter hervorgeht.

#2 – Nissan-Beteiligung an Renaults E-Auto-Sparte

Nissan wird sich an der neuen Elektroauto-Sparte von Renault beteiligen. Die beiden Autobauer sind bekanntlich seit vielen Jahren in einer Allianz eng miteinander verbunden, haben aber in den vergangenen Monaten an einer Neuausrichtung ihrer Zusammenarbeit gearbeitet. Ein Ergebnis dieser Gespräche ist nun, dass Nissan ein „strategischer Anteilseigner“ bei der künftig eigenständigen Elektroauto-Sparte von Renault werden soll.

#3 – Daimler Truck gibt Motoren-Geschäft ab

Daimler Truck bereitet sich über eine Kooperation mit dem Motorenbauer Deutz auf den Ausstieg aus dem Geschäft mit Verbrennungsmotoren vor. Hintergrund ist, dass der Nutzfahrzeug-Hersteller mit Blick auf seine eMobility-Ambitionen keine Mittel mehr in die Weiterentwicklung der mittelschweren Euro-7-Motoren investieren will. Kern der Kooperation sind zwei gegenläufige Transaktionen.

#4 – Mercedes erhöht Ladetarife zum 1. März

Mercedes-Benz hat Tarifanpassungen für seinen Ladedienst Mercedes me Charge zum 1. März 2023 angekündigt. Dabei gehen die Preise größtenteils nach oben. Unter anderem wird das Laden an Ionity-Säulen dann in zwei der drei Tarife deutlich teurer. Im Tarif Mercedes me Charge L werden ab März bei Ionity 55 Cent pro Kilowattstunde berechnet – aktuell sind es 20 Cent weniger.

#5 – BMW: Manuelle Batterie-Vorkonditionierung

BMW hat eine Reihe von Modellpflege-Maßnahmen zum Frühjahr 2023 angekündigt, die auch Elektromodelle des Autobauers betreffen. So werden alle Modellvarianten des BMW iX ab März 2023 mit einer weiterentwickelten Version des vorausschauenden Wärmemanagements für die Hochvoltbatterie ausgestattet.

