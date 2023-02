ADL erhält ersten Auftrag für neuen Enviro400EV

Der ÖPNV-Betreiber Stagecoach hat bei dem britischen Busbauer Alexander Dennis Limited (ADL) 55 Exemplare des neuen Batterie-elektrischen Enviro400EV bestellt. Für ADL ist es der erste Auftrag für die neue Generation seines E-Doppeldeckers.

Das im November 2022 vorgestellte Fahrzeug wurde wie berichtet vollständig von Alexander Dennis entwickelt. Bisher stammte der in Großbritannien weit verbreitete Enviro400EV aus einer Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen BYD. Bei den als BYD-ADL vermarkteten Fahrzeugen stammten LFP-Batterie und E-Antrieb von BYD, ADL steuerte das Fahrgestell bei. Das neue Fahrzeug nutzt NCM-Zellen eines nicht genannten Lieferanten und das E-Antriebssystem VEDS von Voith.

Stagecoach wird die Fahrzeuge ab Ende 2023 in Oxfordshire einsetzen. Es werden die ersten von insgesamt 159 durch die britische Regierung im Rahmen des Programms Zero Emission Bus Regional Area (ZEBRA) geförderte E-Busse für Oxfordshire sein.

„Wir haben eine positive Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Alexander Dennis zur Dekarbonisierung unserer Flotte im ganzen Land, einschließlich in Schottland, wo wir in Kürze die ersten Städte Großbritanniens komplett auf E-Busse umstellen werden“, sagt Sam Greer, Engineering Director bei Stagecoach. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alexander Dennis und unseren Partnern in Oxfordshire, um diese neuen Elektrobusse als Teil der wichtigen Pläne zur Verbesserung der Luftqualität in der Region einzuführen.“

Paul Davies, Präsident und Geschäftsführer von Alexander Dennis, ergänzt: „Unser neuer Enviro400EV wurde kompromisslos entwickelt, um die Anforderungen des Busbetriebs in Großbritannien zu erfüllen, indem er die neuesten technologischen Fortschritte einschließlich unseres zukunftssicheren Batteriesystems einführt und gleichzeitig erstklassigen Aftermarket-Support garantiert.“

