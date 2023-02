Offenbar weiterer Stellenabbau bei Rivian

Das amerikanische Elektroauto-Startup Rivian plant laut einem Agenturbericht einen weiteren Stellenabbau. Rivian will demnach sechs Prozent seiner Belegschaft entlassen, um seine laufenden Kosten zu senken.

Das berichtet Reuters mit Verweis auf eine E-Mail von CEO R.J. Scaringe an die Mitarbeiter. Das Unternehmen will demnach etwa 840 seiner rund 14.000 Mitarbeiter entlassen, ohne dass der Produktionsbetrieb in seinem Werk in Normal im US-Bundesstaat Illinois beeinträchtigt wird. Rivian hatte bereits im vergangenen Jahr in ähnlichem Umfang Personal abgebaut.

Das Unternehmen konzentriert seine Ressourcen aktuell darauf, die Fahrzeugproduktion hochzufahren und die Rentabilität zu erreichen. Rivian hatte alleine im dritten Quartal 2022 einen Nettoverlust von 1,72 Milliarden US-Dollar verbucht – die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor. Das Produktionsziel für 2022 verfehlte Rivian nur knapp. Ende vergangenen Jahres hatte Rivian zudem Pläne auf Eis gelegt, zusammen mit Mercedes-Benz E-Lieferwagen in Europa zu bauen.

reuters.com