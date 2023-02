Pyka präsentiert autonomes Elektro-Frachtflugzeug

Das kalifornische Unternehmen Pyka hat mit dem Pelican Cargo das nach eigenen Angaben weltweit größte autonome Elektro-Frachtflugzeug vorgestellt. Angetrieben wird die Maschine von vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 100 kW – kombiniert mit einem 50-kWh-Akku.



Das 2017 als klassisches Startup gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von autonomen, elektrischen Fracht- und Sprühflugzeugen für die Landwirtschaft spezialisiert. Die firmeneigene Technologie umfasst laut Pyka unter anderem die autonome Flugsteuerungssoftware, den Flugcomputer, die Batterien, das elektrische Antriebssystem und Flugzeugzellen aus Kohlefaserverbundstoff.

So viel zur Vorrede. Mit dem Pelican Cargo präsentiert Pyka nun ein Modell mit einer Nutzlast von 400 Pfund und einer Reichweite von 200 Meilen. Das heißt umgerechnet: Das autonome E-Frachtflugzeug soll Lasten von 181 Kilogramm bis zu 320 Kilometer weit transportieren können. Angetrieben wird das Pelican Cargo von vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 100 kW, die an der Vorder- und Rückseite jeder Tragfläche angebracht sind. Für die Energiespeicherung ist ein austauschbarer 50-kWh-Akku an Bord.

Das Pelican Cargo ist nach Angaben der Entwickler 6,1 Meter lang, 2,1 Meter hoch und verfügt über eine Spannweite von 11,5 Metern. Die Reisegeschwindigkeit soll zwischen 111 und 148 km/h liegen. Gesteuert wird die Maschine über eine Satellitenverbindung von einem Piloten am Boden. Dazu ist das Flugzeug selbst mit High-Tech ausgestattet, etwa mit sechs Prozessoren auf zwei separaten Computern, einem nach vorne gerichteten Lidar, einem nach unten gerichteten Laser sowie redundanten Messsystemen und Luftdatenauslegern. Das Flugzeug wird derzeit in der Flugtestanlage von Pyka in Nordkalifornien Tests unterzogen. Der erste kommerzielle Betrieb wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet.

Pyka hat nach eigenen Angaben unverbindliche Abnahmezusagen von drei Erstkunden in Nordamerika und Europa erhalten. Konkret ist die Rede von gut 80 Bestellungen und Optionen für den Pelican Cargo. Einer dieser Interessenten ist Skyports Drone Services. „Wir kennen uns mit Drohnen aus, und in unseren Augen ist der Pelican Cargo das fortschrittlichste Produkt in ihrer Nutzlastklasse auf dem Markt. Wir freuen uns darauf, den Betrieb mit Pyka aufzunehmen und den Pelican auf Herz und Nieren zu prüfen“, wird dessen Direktor Alex Brown in einer Unternehmensmitteilung von Pyka zitiert.

Neben dem Pelican Cargo bietet Pyka unter der Bezeichnung Pelican Spray auch ein autonomes landwirtschaftliches Sprühflugzeug mit E-Antrieb an. Hier kommen drei E-Motoren mit einer Gesamtleistung von 75 kW und ein 13-kWh-Akku zum Einsatz.

prnewswire.com, flypyka.com (Pelican Cargo), flypyka.co (Pelican Spray)