Mer-Ladelösung für Allane-Kunden

Der Ladeinfrastruktur-Spezialist Mer Solutions kooperiert mit der Allane Mobility Group (vormals Sixt Leasing). Beide Unternehmen stellen den Kund*innen von Allane ab sofort die ganzheitliche Ladelösung „eeFlat“ zur Verfügung.

Die Lösung umfasst die Installation einer Wallbox in der privaten Garage der Dienstwagen-Berechtigten sowie den kompletten Service und die Wartung, wie Mer in einer Mitteilung schreibt. Die gesamten Fuhrpark-Angebote seines Unternehmens hatte Günter Fuhrmann, Geschäftsführer der Mer Solutions GmbH, im vergangenen Jahr bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ vorgestellt.

Im Falle der Kooperation mit Allane kann durch die zusätzliche Integration eines Smart-Meter-Gateways zudem die intelligente Steuerung des Ladevorgangs erreicht werden – etwa ein bevorzugtes Laden in der Nacht bei geringerer Netzbelastung. Neben der heimischen Wallbox erhalten die Nutzer eine Ladekarte, mit der sie ihr Elektrofahrzeug nicht nur zu Hause und am Firmenstandort, sondern auch an über 200.000 Ladepunkten europaweit laden können.

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Allane in Form eines weiteren innovativen Mobilitätsprojekts auszubauen und Dienstwagenfahrer*innen so weiterhin beim Schritt in die Elektromobilität zu unterstützen,“ sagt Stefan Schneider, Corporate Partner Manager bei Mer. „Die Expertise der Allane Mobility Group im Fuhrparkmanagement und unser Know-how im Bereich der Ladelösungen für den elektrischen Unternehmensfuhrpark ergänzen sich perfekt. Damit erhalten Kund*innen zukünftig ein umfangreiches Gesamtangebot im Bereich der Elektromobilitätsdienstleistungen.“

„Um das Erlebnis unserer Kund*innen weiter zu verbessern, wollen wir jederzeit die bestmögliche Beratung anbieten – insbesondere im Bereich der immer wichtiger werdenden Elektromobilität,“ erklärt Matthias Birkle, Senior Key Account Manager bei der Allane Mobility Group. „Wir freuen uns daher sehr, eng mit Mer zusammenzuarbeiten und auf Basis der kombinierten Expertise einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kund*innen zu schaffen.“

