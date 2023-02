GOFAST nimmt neuen HPC-Park in Betrieb

An der Autobahnraststätte Thurau Nord in der Ostschweiz wurde vor kurzem ein neuer Schnellladepark der Firma GOFAST für Elektroautos eröffnet. Der Standort ist laut dem Betreiber bedeutsam, da das Gebiet zwischen Wil, Kreuzlingen und St. Gallen bislang kaum über öffentliche Schnelllader verfügte.

Unter einem Solardach finden sich vier Schnellladesäulen mit Leistungen von je über 300 Kilowatt, die acht Ladeplätze versorgen – also bis zu 1,2 Megawatt in der Theorie. In der Praxis werden wohl selten alle Ladesäulen gleichzeitig mit maximaler Leistung laufen. Konkret gibt es acht CCS-Ladepunkte, eine der vier Säulen verfügt zudem über eine CHAdeMO-Lademöglichkeit (mit maximal 50 kW) und auch einen AC-Port mit bis zu 22 kW.

Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um Exemplare des Schweizer Herstellers EVTEC. EVTEC war bekanntlich ein Gründungsmitglied bei GOFAST, hatte aber im Juni 2022 seine Anteile an die Mehrheitsaktionärin Energie 360° verkauft. Bereits damals hieß es aber, dass GOFAST weiter Ladesäulen von EVTEC beziehen werde.

Das Solardach bietet eine Durchfahrtshöhe von fünf Metern, womit laut der Mitteilung auch E-Transporter und Batterie-elektrische Busse dort laden können sollen. Die PV-Anlage auf den 150 Quadratmetern Dachfläche kommt auf eine Peak-Leistung von 30 kW und kann im Jahr schätzungsweise rund 35.000 Kilowattstunden Solarstrom produzieren.

Laut GOFAST handelt es sich bei dem Ladepark an der Raststätte Thurau Nord um die ersten Ladesäulen mit mehr als 150 kW in der Gegend. Weitere sollen bald folgen: An der Raststätte Thurau Süd in Gegenrichtung sollen demnächst die Bagger anrollen und eine baugleiche Lade-Anlage errichten.

„Obwohl die letzten Bewilligungen noch fehlen, hoffen wir, im April mit den Arbeiten beginnen und den Standort noch vor dem Sommer in Betrieb nehmen zu können“, sagt GOFAST-CEO Domenic Lanz

