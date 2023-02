UK: Zuschuss für Umrüstung des Mini-Werks in Oxford?

BMW befindet sich angeblich in Gesprächen mit der britischen Regierung über ein Finanzierungspaket in Höhe von bis zu 75 Millionen Pfund (gut 84 Millionen Euro), das die Produktion von Elektro-Minis in seinem Werk in Oxford sichern soll. Dort sind größere Umrüstarbeiten nötig.

Wie „Sky News“ unter Berufung auf Insider berichtet, könnte ein entsprechender Deal zwischen der Regierung und dem Unternehmen „innerhalb von Wochen“ abgeschlossen werden. Der Zuschuss von bis zu 75 Millionen Pfund soll BMW aus dem „Automotive Transformation Fund“ des britischen Wirtschafts-, Energie- und Industrieministeriums zur Verfügung gestellt werden. Diese noch unbestätigte Information passt zu einem „FAZ“-Artikel aus dem vergangenen November, wonach BMW auch künftig in England Elektroautos für die Marke Mini fertigen lassen und hierfür das Werk in Oxford umrüsten will.

Im Herbst 2022 sah es zwischenzeitlich so aus, als hätte Mini vor, die Produktion von E-Autos in England 2023 komplett einzustellen. Seinerzeit wurde gemutmaßt, dass die BMW-Marke ihre E-Auto-Fertigung zu Partner Great Wall nach China verlagern könnte. Mangels Kommentar aus der Konzernzentrale kann über die Hintergründe des nun offenbar vollzogenen Umdenkens nur spekuliert werden. Die „FAZ“-Quellen aus Konzernkreisen gaben im Oktober an, dass der Vorstand von einer höheren Elektro-Nachfrage ausgeht, als es die derzeitigen Kapazitäten in den Werken in Leipzig und China ermöglichen. Oxford wird also offenbar als zusätzlicher E-Auto-Standort gebraucht.

BMW hat zuletzt in Oxford laut den „FAZ“-Zahlen 40.000 Mini Cooper SE und 140.000 Mini-Modelle mit Verbrennungsmotor gebaut. Diese parallele Fertigung ist derzeit noch möglich, da der Elektro-Mini auf dem Verbrenner-Modell basiert. Mit dem anstehenden Wechsel auf die neue Elektro-Generation, die mit Great Wall entwickelt wird, wechselt das Elektromodell die Plattform. Eine parallele Fertigung in dem 1913 errichteten Werk galt lange Zeit als ineffizient und wegen der nötigen Investitionen als zu kostspielig.

Wie genau ein möglicher Umbau in dem britischen Werk, das seit 1994 zu BMW gehört, aussehen könnte, ist nicht bekannt. BMW gilt als Verfechter einer flexiblen Produktion mehrerer Antriebsarten auf einer Linie, um im Laufe des Modellzyklus die Produktion an die sich verändernde Nachfrage anpassen zu können.

Bei der Vorlage der Q3/2022-Quartalszahlen hatte BMW-Finanzvorstand Nicolai Peter noch betont, dass Oxford „Herzstück der Mini-Produktion“ bleibe. Im Nachsatz beschränkte er diese Aussage aber auf die derzeitige Verbrenner-Produktion, die laut den Informationen aus dem Oktober mit Dreitürer, Fünftürer und Cabrio ohnehin weiterlaufen sollte. Das Werk beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist damit eines der wichtigsten in Großbritannien. Rund 80 Prozent der vor Ort gefertigten Fahrzeuge gehen in den Export.

Für die UK-Regierung dürfte das Halten der Mini-Elektroauto-Fertigung vor diesem Hintergrund ein wichtiger Faktor sein – auch mit oben beschriebenen Anreiz-Mitteln. Denn laut Zahlen der Motor Manufacturers and Traders (SMMT) erlebte die britische Automobilindustrie 2022 über alle Antriebsarten hinweg einen Produktionseinbruch von zehn Prozent. „Sky News“ schreibt vom „schlechtesten Produktionsjahr seit den 1950er Jahren“.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich mit Nissan ein ebenfalls großer Hersteller mit Produktion im UK zu der dortigen Lage. Ashwani Gupta, Chief Operating Officer des Unternehmens, warnte in einem Interview mit der „BBC“ davor, dass für die Herstellung neuer Elektromodelle im Vereinigten Königreich die dortige „Wirtschaft funktionieren müsse“. Großbritannien steht aus seiner Sicht vor der Herausforderung, mit anderen Autoländern wettbewerbsfähig zu bleiben. Gupta sagte, dass die Herstellungskosten in Großbritannien aufgrund höherer Energiekosten und der allgemeinen Inflation höher seien als in anderen Ländern. Nissan beschäftigt in seinem Werk in Sunderland mehr als 6.000 Mitarbeiter.

news.sky.com