Lilium erhöht Beteiligung an Batterieentwickler Ionblox

Der kalifornische Batterieentwickler Ionblox hat eine 32 Millionen US-Dollar schwere Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen, an der sich auch das bayerische E-Flugtaxi-Startup Lilium beteiligt.

Lilium hatte bereits zuvor in das damals als Zenlabs bekannte Unternehmen investiert und dessen Technologie lizenziert. An der umgerechnet 30 Millionen Euro schweren Serie-B-Finanzierung hat sich auch der Bestands-Investor Applied Ventures beteiligt, zudem sind Temasek und Catalus Capital als neue Investoren eingestiegen. Welche Anteile Lilium nun an dem 2017 gegründeten Unternehmen hält und wie hoch die Investition seitens des eVTOL-Startups war, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Ionblox entwickelt Batteriezellen mit Silizium-dominanten Anoden für die elektrische Luftfahrt und will das frische Kapital nutzen, um seine Technologie zu skalieren. Das Unternehmen gibt an, dass es die eigene „vorlithiierte Silizium-Anodentechnologie“ ermöglichen soll, im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen eine um 50 Prozent höhere Energiedichte und eine 5 Mal höhere Leistung zu erreichen – zudem soll die Batterie in nur zehn Minuten geladen werden können.

Nach eigenen Angaben produziert Ionblox großformatige Pouch-Zellen mit bis zu 50 Ah auf seinen Pilotproduktionslinien.

„Hier bei Ionblox kommerzialisieren wir Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation mit vorlithiierten siliziumdominierten Anoden, um die Zukunft der Elektromobilität zu verändern“, sagt Sujeet Kumar, CEO des Unternehmens. „Die Finanzierung aus dieser Runde wird es uns ermöglichen, einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zu gehen, unsere Technologie zu skalieren und unsere eigene Zellfertigung in den USA und anderen Schlüsselmärkten aufzubauen.“

Yves Yemsi, Chief Operating Officer von Lilium, ergänzt: „Die Ionblox-Technologie ermöglicht eine der leistungsstärksten Zellen für eVTOL-Flugzeuge, die es heute gibt, und wir sind stolz darauf, mit Ionblox für unsere konformen Flugzeuge zusammenzuarbeiten. Die bisherigen Testergebnisse zeigen, dass die Technologie nicht nur eine überlegene Energie- und Leistungsdichte für den Lilium Jet beim Start liefern wird, sondern auch eine sehr gute Alterungsbeständigkeit.“

