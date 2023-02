Transdev bestellt 52 E-Busse bei BYD

BYD hat einen Auftrag über 52 Elektrobusse vom ÖPNV-Betreiber Transdev in Schweden erhalten. Die Bestellung umfasst 44 E-Busse mit einer Länge von 15 Metern sowie acht 12-Meter-Busse zum Einsatz in der Provinz Gästrikland an der Ostküste Schwedens.

Bei den 15-Meter-Bussen mit Doppelachse hinten handelt es sich um eine Fahrzeugkategorie, die in den skandinavischen Ländern vor allem im Überlandbetrieb verbreitet ist. Die Nachfrage nach den elektrischen Dreiachsern ist dort so hoch, dass zum Beispiel auch Solaris im Jahr 2020 eigens einen solchen 15-Meter-Bus in sein Angebot aufgenommen hat – allerdings nur noch rein elektrisch.

Das 15-Meter-Modell von BYD verfügt über drei Türen und eine „verbesserte“ LFP-Batterietechnologie – genauer wird BYD in der Mitteilung an dieser Stelle nicht. Nach dem SORT-II-Verfahren sollen die Fahrzeuge auf eine Reichweite von 450 Kilometern kommen, womit die Busse „eine praktische Option für viele ÖPNV-Betreiber“ seien. Der 15-Meter-Bus ist ein LE-Modell, also „Low Entry“, der Innenraum ist nach dem niedrigen Einstieg aber etwas erhöht. Bei den Zwölf-Meter-Bussen handelt es sich um das bekannte Niederflurmodell von BYD, das als Stadtbus weit verbreitet ist.

Es ist der bisher größte Elektrobus-Auftrag von Transdev für BYD – die Chinesen haben nach eigenen Angaben bereits über 700 Elektrobusse in den skandinavischen Ländern ausgeliefert oder auf Bestellung. Diese Fahrzeuge haben bereits 59 Millionen Kilometer zurückgelegt, so BYD.

„Die Tatsache, dass bis zu 52 von 66 Regionalbussen elektrisch betrieben werden, wird sich sowohl auf die Emissionen als auch auf die Geräuschentwicklung erheblich auswirken“, sagt Fredrik Beckius, General Manager Transdev in Gästrikland/Hälsingland. „Aus Erfahrung wissen wir, dass sich dies positiv auf Fahrgäste, Fahrer und alle, die in der Gemeinde leben und sich bewegen, auswirken wird. Für Transdev ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, und wir sind zuversichtlich, dass BYD als Lieferant unsere Anforderungen in seiner gesamten Produktionskette erfüllt.“

Edison Yin, BYD Regional Manager Nordics, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, Transdev bei der Erweiterung seiner grünen Flotte emissionsfreier Elektrobusse in Schweden zu unterstützen, einem Land, das wie BYD Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Lösungen priorisiert. BYD eBusse spielen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs in Skandinavien.“

bydeurope.com