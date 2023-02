Carglass lässt ab 2024 nur noch Elektro-Dienstwagen zu

Carglass wird ab dem 1. Januar 2024 nur noch Dienstwagen mit Elektroantrieb einflotten. So soll es nach und nach zu einer vollständigen Umstellung des insgesamt 850 Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks des Unternehmens auf Elektromobilität kommen.

Derzeit beträgt der Anteil elektrischer Fahrzeuge im Fuhrpark des Autoglas-Spezialisten rund 32 Prozent. In absoluten Zahlen sind dies rund 280 Elektrofahrzeuge. Gut 180 davon gehören zur Ausstattung von Service-Centern des Unternehmens. Konkret handelt es sich um Exemplare des elektrischen Renault Twingo, die als Kundenersatzfahrzeuge eingesetzt werden. Die restlichen 100 Fahrzeuge des Typs Hyundai Kona wurde 2022 angeschafft und dienen Führungskräften von Carglass als Dienstfahrzeuge, um „in der operativen Servicestruktur ihren Aufgaben in den 370 Filialen deutschlandweit nachzukommen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

Mit der fortschreitenden Umstellung vergrößert Carglass auch die Ladeinfrastruktur. Derzeit stehen den Mitarbeitern des Unternehmens gut 200 Ladepunkte zur Verfügung. Bis Ende 2023 sollen weitere 50 Ladestationen in Betrieb genommen werden.

Durch die nun formulierte Selbstverpflichtung, ab 1. Januar 2024 nur noch E-Autos als Dienstwagen zuzulassen, soll es nach und nach zu einer vollständigen Umstellung des insgesamt 850 Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks auf Elektromobilität kommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Elektrifizierung unserer Flotte dynamisch weiterentwickeln können“, kommentiert Oliver Benz, Senior Experte Mobility Management & Sustainable Supply Chain Management, die Initiative.

„Seit 2021 haben wir bereits viel bewegt. Auf Basis dezidierter Bedarfsanalysen konnte 2022 die nächste Ausbaustufe unserer Fuhrparkstrategie realisiert werden (…). Wir haben intensiv an unserem Fuhrparkkonzept gearbeitet, damit wir den Anteil der E-Mobilität in allen Fuhrparksegmenten, zu denen Kundenersatzfahrzeuge, die Transporterflotte sowie Dienstwagen zählen, weiter erhöhen können. Die sukzessive Elektrifizierung unserer Flotte ist einer der wichtigsten Bausteine auf unserem Weg zur Erreichung unseres Klimaziels, die CO2-Emissionen von Carglass bis 2030 zu halbieren“, führt Benz aus.

In Deutschland beschäftigt Carglass nach eigenen Angaben rund 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.400 in den 370 Service-Centern. Etwa 180 Mitarbeiter sind im Call-Center beschäftigt. Das Unternehmen gehört seit 1990 zur internationalen Belron-Familie und firmiert seit 1993 als Carglass GmbH.

