Dänischer Tankstellenbetreiber bestellt 300 Tritium-Schnelllader

Der dänische Tankstellenbetreiber OK hat bei Tritium mehr als 300 Schnellladesäulen bestellt. Diese werden an Tankstellen auf Autobahnen und in städtischen Gebieten, in Einzelhandelsgeschäften sowie für die Unternehmensflotte und Flottenkunden von OK installiert.

OK betreibt derzeit mehr als 670 Tankstellen in Dänemark. An zahlreichen Standorten befinden sich auch Coop-Filialen, sodass die Kunden dort während der Ladezeit zum Beispiel ihren Einkauf erledigen können. Die ersten Exemplare der 75-kW-Lader von Tritium wurden bereits geliefert und von OK in Betrieb genommen.

Der Ladeinfrastruktur-Plan von OK sieht vor, nicht nur in den Großstädten, sondern auch in kleinen dänischen Städten den Ausbau öffentlich zugänglicher Ladepunkte voranzutreiben. „Die ersten Tritium-Standorte von OK in Odder und Hillerød waren ein Erfolg, und OK freut sich darauf, neue Standorte in ganz Dänemark einzurichten“, sagt Thor Folmann Krarup, E-Mobility Manager bei dem Tankstellenbetreiber.

„Im Jahr 2022 waren fast 40 Prozent der in Dänemark verkauften Autos Elektro- oder Plug-in-Hybride, was den dänischen Technologiewandel beweist und Dänemarks Position als weltweit führendes Unternehmen beim Übergang zu nachhaltigem Transport festigt“, sagt Jane Hunter, CEO von Tritium. „Ein wachsendes Netz öffentlicher Schnellladestationen wird Dänemarks Akzeptanz von Elektrofahrzeugen weiter vorantreiben, und wir freuen uns, die E-Mobilitätsziele von OK zu unterstützen.“

Im Januar hatte Tritium bereits Großaufträge für seine DC-Lader von Evyve und BP vermeldet.

tritiumcharging.com