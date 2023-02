Kalifornien: US Foods beschafft 30 E-Lkw

Der Lebensmittellieferant US Foods erweitert seine Flotte in diesem Jahr um 30 Elektro-Lkw. Diese sollen alle rund um das Vertriebszentrum des Unternehmens im kalifornischen La Mirada zum Einsatz kommen. Den ersten E-Lkw, einen eCascadia der Daimler-Truck-Marke Freightliner, hat US Foods bereits in Empfang genommen.

Ob weitere eCascadia folgen werden oder US Foods bei der Beschaffung der insgesamt 30 Exemplare eine Mehrmarken-Strategie verfolgt, geht aus der Unternehmensmitteilung der Amerikaner nicht hervor. Dort heißt es lediglich, dass der Konzern für den Kauf öffentliche Hilfen auf Bundes- und Staatsebene erhält und die Ladeanlage in seinem Vertriebszentrum von Technologiepartner NextEra Energy Resources errichtet wird.

Zum inzwischen angekommenen ersten Elektro-Lkw präzisiert US Foods, dass es sich um einen Batterie-elektrische Class 8 Freightliner eCascadia Single eAxle Truck handele. Also die Serienversion des eCascadia mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 82.000 lbs oder umgerechnet 37,2 Tonnen. Daimler Trucks North America (DTNA) hatte die Serienversion des E-Lkw im Mai 2022 vorgestellt und im November 2022 die ersten Exemplare an US-Kunden übergeben.

Die Kunden des Klasse-8-Sattelschleppers können zwischen drei Batterie-Optionen von 194 kWh, 291 kWh und 438 kWh wählen. Letztgenannte Version soll auf eine Reichweite von bis zu 230 Meilen oder 370 Kilometer kommen. An einer Schnellladestation kann die kleinste Batterie in 90 Minuten auf 80 Prozent geladen werden, bei den beiden größeren Optionen gibt Freightliner die Ladezeit mit 120 Minuten an.

Angetrieben wird der eCascadia von einer in den USA entwickelten E-Achse, die bei der Daimler-Tochter Detroit ePowertrain entstanden ist. Diese E-Achse gibt es mit Einzel- oder Doppelmotor. Die Variante mit einem Motor leistet maximal 145 kW, jene mit Doppelmotor bis zu 295 kW. Hierbei handelt es sich um die maximale Leistung der Achsen, nicht des eCascadia: Hier gibt Freightliner die Spanne mit 238 bis 350 kW an.

- ANZEIGE -

Im Fall von US Foods kommt der Batterie-elektrische Schwerlast-Lkw auf bis zu 230 Meilen. Es handelt sich also um die Variante mit der größten Batterie. Als Leistung nennt der Lebensmittellieferant 296 kW. Das bereits eingetroffene Exemplar dürfte also über besagten Doppelmotor verfügen.

„Wir bei US Foods haben uns verpflichtet, unsere absoluten Scope 1- und 2-Treibhausgas-Emissionen bis 2032 um 32,5 Prozent zu reduzieren, und der Einsatz unserer ersten emissionsfreien Lkw ist ein entscheidender Schritt in unseren langfristigen Plänen, um diese Verpflichtung zu erfüllen“, äußert Dan Bennett, Vice President of Fleet and Sustainability bei US Foods. „Unsere laufenden Investitionen in Fahrzeuge mit alternativem Kraftstoff sind ein Beweis für unser Engagement, den ökologischen Fußabdruck unserer wachsenden Flotte zu verringern. Wir freuen uns sehr, diesen bedeutenden Meilenstein zu feiern, da wir die Nachhaltigkeit unseres Betriebs weiter steigern.“

US Foods bezeichnet sich selbst als eines der größten Lebensmittelunternehmen Amerikas und „führenden Foodservice-Vertriebshändler“. Das in Rosemont im US-Bundesstaat Illinois ansässige Unternehmen verfügt über 70 Großhandelsstandorte und gut 80 sogenannte Cash-and-Carry-Märkte. Man arbeite mit rund 250.000 Restaurants und Foodservice-Betreibern zusammen und beschäftige rund 28.000 Mitareiber, teilt der Konzern ergänzend mit.

businesswire.com