USA: BP übernimmt TravelCenters of America

Der britische Mineralölkonzern BP hat angekündigt, TravelCenters of America für rund 1,3 Milliarden US-Dollar aufzukaufen. Interessant ist die Übernahme des Unternehmens, das in 44 US-Bundestaaten unter verschiedenen Markennamen Raststätten, Restaurants und Shops betreibt, auch für die Elektromobilität.

Denn TravelCenters of America hatte erst kürzlich eine Kooperation mit der Volkswagen-Tochter Electrify America geschlossen, um binnen fünf Jahren etwa 1.000 Schnellladesäulen an 200 Standorten entlang wichtiger US-Autobahnen zu installieren.

BP selbst will wie berichtet bis zum Jahr 2030 eine Milliarde US-Dollar in den Aufbau von Ladeinfrastruktur in den USA pumpen. Konkrete Synergien beim Aufbau von Ladeinfrastruktur werden in der Mitteilung zur Übernahme noch nicht angekündigt, liegen aber nahe – auch aufgrund der kommenden Milliarden-Förderung der US-Regierung für die E-Auto-Ladeinfrastruktur.

Der Mineralölkonzern will mit der Übernahme, die noch unter Vorbehalt der Zustimmung sowohl der Aktionäre als auch der Aufsichtsbehörden steht, sein US-Netzwerk strategisch erweitern. Denn bisher hat sich die US-Tochter BP Products North America überwiegend auf Off-Highway-Standorte konzentriert. Die Autohöfe an den Highways sollen somit eine passende Ergänzung und keine Konkurrenz zu den eigenen Standorten sein.

Die globale Größe von BP solle den US-Verbrauchern „im Laufe der Zeit Vorteile bei der Kraftstoff- und Biokraftstoffversorgung sowie Convenience-Angebote“ bringen, aber auch beim Laden von E-Fahrzeugen, Biokraftstoffen und später auch Wasserstoff, wie es in der BP-Mitteilung heißt.

TravelCenters of America als Betreiber von rund 280 Highway-nahen Standorten ist nicht mit der allgemeinen Bezeichnung „Travel Centers“ gleichzusetzen. Auch der Autohof-Betreiber Pilot Company mit seiner Marke Pilot Flying J bezeichnet seine Raststätten und Autohöfe als „Travel Centers“. Daher taucht im Deutschen in diesem Zusammenhang immer wieder der Begriff „Reisezentren“ auf, obwohl im Grunde genommen Raststätten und Autohöfe gemeint sind.

bp.com