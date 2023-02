Will Tesla Lithium-Förderer Sigma übernehmen?

Tesla erwägt Insidern zufolge eine Übernahme des kanadischen Bergbauunternehmens Sigma Lithium. Tesla hat laut einem Agenturbericht mit Beratern über ein Angebot für Sigma Lithium gesprochen. Allerdings ist Tesla nicht der einzige Interessent.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der E-Auto-Hersteller erwäge allerdings noch andere Optionen, weshalb nicht sicher sei, ob es zu einem Abschluss kommt. Dabei geht es um den Bergbau-Bereich. Welche Optionen bzw. potenzielle Partner oder Übernahme-Kandidaten das sind, wird in dem Bericht aber nicht erwähnt.

Der bis dato größte Sigma-Investor, der brasilianische Private-Equity-Fonds A10 Investimentos, hat offenbar einen möglichen Verkauf seiner Anteile von rund 46 Prozent geprüft. Laut den Bloomberg-Informanten gilt es aber nicht als gesichert, dass die sich im Anfangsstadium befindlichen Beratungen tatsächlich zu einem Verkauf führen. Denn der Aktienkurs von Sigma hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht. Entsprechend hoch dürften die Preiserwartungen der Eigentümer sein. Neben Tesla sollen auch große Rohstoff-Firmen an einem Kauf von Sigma interessiert sein.

Womöglich dienen die aktuellen Sondierungen vor allem dazu, den genauen Marktwert oder einen optimalen Zeitpunkt für den Ausstieg besser einschätzen zu können. Laut Bloomberg könnten die Eigentümer auch warten, bis das Hauptprojekt des Unternehmens weiterentwickelt sei – um dann den gewünschten Preis zu erzielen.

Sigma Lithium gewinnt Lithium in Brasilien. Nachdem Untersuchungen in der Grota do Cirilo ergeben hatten, dass die dort förderbaren Lithium-Mengen 63 Prozent größer sind als zuvor angenommen, hatte Sigma Lithium für 2024 eine Verdreifachung der Produktion in Aussicht gestellt. Einer der Kunden ist LG Energy Solutions. Der koreanische Batteriehersteller hatte Ende 2021 eine langfristige Abnahmevereinbarung für Lithiumkonzentrat in Batteriequalität geschlossen.

Sigma Lithium ist in Toronto an der Börse notiert. Mit den steigenden Lithiumpreisen stieg der Börsenwert des Unternehmens zwischenzeitlich auf 4,2 Milliarden kanadische Dollar oder 2,9 Milliarden Euro.

