Allego nimmt vier HPC-Parks in Frankreich in Betrieb

Der französische Autobahnbewirtschafter Vinci Autoroutes hat vier von Allego errichtete und betriebene Schnellladeparks eröffnet. An jedem Standort gibt es nicht nur CCS-Schnelllader, sondern auch einen CHAdeMO- und AC-Ladepunkt.

Diese befinden sich in Les Brouzils und Chavagnes auf beiden Seiten der A83 kurz vor Nantes, in Rouillé Pamproux Nord auf der A10 kurz vor Niort aus Richtung Paris kommend und in Toulouse Sud Nord auf der A61 von Narbonne kommend.

Jeder der vier Schnellladeparks verfügt über vier Alpitronic Hypercharger HYC300 mit bis zu 300 kW Leistung und je zwei Anschlüssen sowie eine 50-kW-Säule in Form eines Triplechargers (CCS, CHAdeMO und Typ 2). Also elf Ladepunkte pro Standort. In der Mitteilung ist zwar von „Schatten spendenden Überdachungen“ die Rede, dabei handelt es sich aber nicht um ein großes Dach im Stil einer Tankstelle, welches die gesamten Ladeplätze überspannt. Stattdessen sind auf Fotos nur kleine Überdachungen der eigentlichen Ladesäule zu sehen, das Fahrzeug selbst steht im Freien. Ein Witterungsschutz bei Regen ist also nicht gegeben.

Vinci Autoroutes hat sich zum Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr alle Raststätten seines Netzes mit insgesamt mehr als 1.500 Ladepunkten auszustatten. „Die vier neuen Hubs, die Allego in unserem Netzwerk installiert hat, verstärken die verfügbare Ladestationsinfrastruktur, um E-Fahrern gerecht zu werden, und gewährleisten einen einfachen Transit für sie, unabhängig von der zurückzulegenden Entfernung“, sagt Raphaël Ventre, Leiter Marketing und Services von Vinci Autoroutes. Da es die ersten Allego-Ladepunkte bei Vinci Autoroutes sind, wird der Betreiber auch in das Netzwerk „Ulys Electric Pass“ aufgenommen – einer Vinci-eigenen Bezahllösung für die Ladevorgänge.

„Es ist entscheidend, zuverlässige und effiziente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge entlang dieser wichtigen Verkehrsrouten anzubieten, um eine reibungslose Fahrt mit Elektrofahrzeugen zu gewährleisten“, sagt Mathieu Lanéelle, Managing Director France bei Allego. „Da die Zahl der Fahrer von Elektrofahrzeugen heutzutage erheblich zunimmt, findet ein Unternehmen wie Vinci in Allego einen soliden Partner, um die wachsende Nachfrage zu bedienen.“

