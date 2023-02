eMobility update: Lightyear gibt nicht auf / Porsche plant E-Cayenne / Numbat baut bei Euronics

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: Numbat erhält Auftrag von Euronics ++ Porsche arbeitet an Elektro-Cayenne ++ Lightyear will weiter machen ++ VW entwickelt weitere Teile des E-Antriebs selbst ++ Und: E-Roller-Hersteller e-bility ist insolvent ++

#1 – Numbat erhält Auftrag von Euronics

Erst gestern haben wir im eMobility Update darüber berichtet, dass Numbat an 70 Shell-Tankstellen in Deutschland seine aus einer Schnellladesäule und Batteriespeicher bestehende Ladelösung bauen wird. Nur einen Tag später vermeldet das Unternehmen aus dem Allgäu einen noch größeren Auftrag.

#2 – Porsche arbeitet an Elektro-Cayenne

Porsche hat laut einem britischen Medienbericht mit der Entwicklung des rein elektrischen Cayenne begonnen. Konkret schreibt das Magazin Autocar, dass der offenbar im Jahr 2026 auf den Markt kommen soll. Wie der E-Macan, dessen Premiere für das Jahr 2024 geplant ist, soll auch der E-Cayenne eine zusammen mit Audi entwickelte Elektro-Plattform für Premium-Autos nutzen. Vom Macan ist bekannt, dass seine Batterie rund 100 Kilowattstunden groß sein wird.

#3 – Lightyear will weiter machen

Ein Lichtblick kommt aus den Niederlanden von dem in finanzielle Schieflage geratenen Solarauto-Startup Lightyear. Ende Januar wurde die für die Produktion der Solar-Autos von Lightyear verantwortliche Betriebsgesellschaft von einem Gericht für insolvent erklärt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Produktion seines ersten Serienmodells, dem Lightyear 0, nach nur wenigen Exemplaren wieder gestoppt, um alle noch verfügbaren Mittel auf das geplante Volumenmodell Lightyear 2 zu lenken.

#4 – VW entwickelt weitere Teile des E-Antriebs selbst

Volkswagen entwickelt für Elektroantriebe neben der Batterie und dem E-Motor jetzt auch den Pulswechselrichter und das Thermomanagement selbst. Wie schon bei anderen Komponenten haben sich die VW-Entwickler dabei für ein Baukasten-System entschieden. Mit dem Baukasten sollen alle Modelle vom Kleinwagen bis zum Elektro-Sportwagen mit 500 Kilowatt Leistung und mehr den neuentwickelten Pulswechselrichter nutzen können

#5 – E-Roller-Hersteller e-bility ist insolvent

Die hinter der Marke Kumpan Electric stehende e-bility GmbH mit Sitz in Remagen hat aufgrund von Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Der E-Roller-Hersteller strebt über das Insolvenzverfahren eine Sanierung und einen Neustart an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 von drei deutsch-schwedischen Brüdern gegründet und designt.

