Numbat baut bis zu 150 Ladesäulen bei Euronics

Numbat hat einen weiteren großen Auftrag für seine aus HPC-Station und Batteriespeicher bestehende Ladelösung erhalten. Durch eine Kooperation mit Euronics entstehen deutschlandweit an 100 Standorten des Elektronikhändlers bis zu 150 Numbats.

Der Beginn des Rollouts ist noch für dieses Jahr geplant, wie es in der Mitteilung heißt. Wann der Aufbau abgeschlossen werden soll und wann die finale Anzahl feststeht (noch heißt es nur „bis zu 150 Ultra-Schnellladesäulen“), wird nicht genau angegeben. Kurz zuvor hatte Numbat einen Auftrag vermeldet, der die Installation seiner HPC-Ladesysteme an über 70 Standorten des deutschen Tankstellenbetreiber und Shell-Partner PM Pfennings Mobility vorsieht. Auch hier soll der Großteil der Installationen in diesem Jahr erfolgen.

Bei dem „Numbat“ handelt es sich um eine Kombination aus High-Power Charger und Batteriespeicher. Die Schnellladesäule verfügt über zwei DC-Ladepunkte, an denen mit bis zu 300 kW geladen werden kann – sofern nur einer der Ladepunkte genutzt wird. Sind beide belegt, wird die Leistung in 2x 150 kW aufgeteilt. Zudem ist ein 200 kWh großer Batteriespeicher verbaut, der als Puffer dient.

Dieser Pufferspeicher ist nötig, da die „Numbats“ nur an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden – Trafostationen für den Anschluss an die Mittelspannung sind nicht nötig, auch die damit verbundenen Tiefbau-Maßnahmen entfallen. Die integrierte Batterie wird aus dem Niederspannungsnetz langsam nachgeladen und kann bei einem Ladevorgang seine Energie schnell abgeben. Kurze Lastspitzen und der Ausbau des Netzanschlusses können so vermieden werden.

Ein weiterer Vorteil: Da Euronics an einigen Standorten über eine eigene PV-Anlage verfügt, kann mit dem Numbat-Speicher der Eigenverbrauch optimiert werden. Wenn die PV-Anlage mehr Solarstrom erzeugt als die Filiale benötigt, kann er in dem Batteriespeicher gepuffert werden. Bei Bedarf wird er dann über die Schnellladesäule an E-Autos abgegeben oder in die Filiale zurückgespeist.

„Die Besonderheit des Numbats ist eben nicht nur ein Schnellladeangebot für ein optimales Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden, welche nun die Möglichkeit haben, während des Einkaufs bei Euronics ihre Elektroautos zu laden, sondern die Kombination mit einem Batteriespeicher“, sagt Philipp Neuffer, Leiter e-Mobility / Erneuerbare Energien bei Euronics Deutschland. „Dieser entlastet das Stromnetz und sorgt für ein nachhaltiges und ausgewogenes Energiemanagement an unseren Standorten.“

Euronics ist in Deutschland der Vertriebspartner von Aiways. Die Kooperation mit dem chinesischen Hersteller war aber nicht der erste eMobility-Kontakt des Händlers: Seit 2018 wurden von der EnBW an 50 Standorten 50-kW-Ladesäulen aufgestellt. 2021 initiierte Euronics zudem eine Lade-Kooperation mit Maingau Energie.

