Stadtwerke Tübingen erwarten erste Elektro-Gelenkbusse

Die Stadtwerke Tübingen integrieren erstmals vollelektrische Gelenkbusse in ihre Flotte. In wenigen Wochen erwarten die Stadtwerke die Lieferung von sechs E-Gelenkbussen des Herstellers MAN, die im Frühjahr in den Linienbetrieb starten sollen.

Ein erstes Exemplar wird bereits getestet. Bisher besteht die TüBus-Flotte auch aus zahlreichen Hybrid-Linienbussen. Obwohl der ÖPNV-Betreiber viele Elektrobusse getestet hat, wurden einige Modelle für die „anspruchsvolle Tübinger Topografie“ für untauglich befunden. Der MAN Lion’s City E hat den Test aber offenkundig bestanden.

Der 18 Meter lange Elektro-Gelenkbus verfügt über zwei angetriebene Achsen, die jeweils einen Zentralmotor nutzen. Auf dem Dach sind acht Batteriepakete mit in der Summe 640 kWh Energiegehalt verbaut, womit die Reichweite „bei günstigen Witterungsbedingungen“ bei bis zu 240 Kilometer liegen soll. „Vor allem die Reichweite – insbesondere auch nach Fahrten auf den Tübinger Steigungen – ist für die Planung der Linieneinsätze ein entscheidender Faktor“, schreiben die Stadtwerke.

Das Thema Laden ist bei dem MAN-Bus schnell geklärt: Der Hersteller setzt auf das kabelgebundene Laden im Depot, was beim Lion’s City E mit bis zu 150 kW möglich ist. Schnelllade-Konzepte mit Pantografen entlang der Strecke sind bei dem E-Bus von MAN nicht vorgesehen.

2019 war der erste Elektrobus in die TüBus-Flotte aufgenommen worden. Es folgten zwei weitere E-Solobusse (2021) und vier E-Kleinbusse (2022). Diese Elektrobusse und auch die in Kürze folgenden sechs Elektro-Gelenkbusse sind mit Förderungen des Landes Baden-Württemberg bezuschusst.

Weitere Elektrobusse werden bald folgen: Im Herbst 2022 erhielten die Stadtwerke Tübingen dann wie berichtet vom Bund eine Förderzusage über insgesamt 16,2 Millionen Euro für die Beschaffung von 44 E-Bussen (33 Gelenk- und elf Solobusse) und der Ladeinfrastruktur hierfür. Seinerzeit hieß es aus Tübingen, dass die vier ersten E-Solobusse aus dem Bundesförderprogramm 2023 ausgeliefert werden sollen.

