eMobility update: Richter Group setzt auf Wasserstoff / Valmet baut in Deutschland / mehr H2-Busse

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir für Sie in der Sendung: Valmet baut Batterien in Deutschland ++ Neue Busse für Düsseldorf und Tübingen ++ Richter Group bestellt 20 Nikola Tre ++ Autonomes Shuttle in Hessen ++ Und: Tesla eröffnet zweiten Hauptsitz ++

#1 – Valmet baut Batterien in Deutschland

Der finnische Zulieferer Valmet Automotive hat sein Batterie-Werk im baden-württembergischen Kirchardt in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei aber um eine reine Batterie-Montage, bei der zugelieferte Zellen zu einbaufertigen Batteriepacks zusammengebaut werden.

#2 – Neue Busse für Düsseldorf und Tübingen

Die Stadtwerke Düsseldorf und die Rheinbahn wollen 20 Wasserstoff-Busse auf die Straße bringen. Die ersten zehn sollen schon in der kommenden Woche geliefert werden, die restlichen werden derzeit bestellt. Die Hälfte der Brennstoffzellen-Busse soll auf der Linie 732 zwischen Hafen, Hauptbahnhof und Eller eingesetzt werden.

#3 – Richter Group bestellt 20 Nikola Tre

Das deutsche Logistikunternehmen Richter Group will seine Flotte in den kommenden vier bis fünf Jahren komplett auf Wasserstoff umstellen. Dafür hat das Unternehmen nun ein Abkommen mit Nikola und E.on unterzeichnet. In einem ersten Schritt sollen im kommenden Jahr 20 wasserstoff-betriebene LKW vom Typ Nikola Tre zum Kunden rollen.

#4 – Autonomes Shuttle in Hessen

In Hessen will die Deutsche Bahn selbstfahrende Shuttle auf die Straße bringen. Ein erstes soll im Mai in Darmstadt seine Runden ziehen, weitere 14 sollen in den Monaten darauf folgen und in Darmstadt sowie im Kreis Offenbach unterwegs sein. Bis Ende des Jahres könnten dann bis zu einhundert Fahrzeuge unterwegs sein.

#5 – Tesla eröffnet zweiten Hauptsitz

Man hätte meinen können, dass CEO Elon Musk dem „Golden State“ den Rücken gekehrt hat. Schließlich äußerte sich der Tesla-Chef kritisch zur Corona-Politik in Kalifornien und verlagerte den Tesla-Hauptsitz nach Texas. Aber nein – jetzt hat der Autobauer ein weiteres Hauptquartier in Palo Alto eröffnet.

