Deutsche Bahn testet autonome Elektroshuttles Darmstadt

Ab Mai testet die Deutsche Bahn gemeinsam mit Partnern in Darmstadt ein selbstfahrendes Elektroshuttle im Nahverkehr. In den Monaten danach sollen 14 weitere in Betrieb gehen – acht im Kreis Offenbach und sechs in Darmstadt.

Es handelt sich um ein Projekt der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die lokalen Partner HEAG mobilo sowie die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF). Nach Angaben der DB könnten bis Ende des Jahres 100 elektrische On-Demand-Fahrzeuge in Hessen unterwegs sein, die mehr als 3.000 virtuelle Haltestellen bedienen.

Betreiber ist die DB-Tochter CleverShuttle. Das Unternehmen bestätigte gegenüber „electrive.net“, dass während des Pilotprojekts ausschließlich Fahrzeuge des Herstellers Nio zum Einsatz kommen werden. Das Pressebild zeigt ein Nio ES8. Die Fahrzeuge sind mit den autonomen Fahrsystemen von Mobileye ausgestattet und erfüllen die „notwendigen technischen Anforderungen für den sofortigen autonomen Einsatz auf Level 4“.

Laut CleverShuttle sei die Bahn aber auch mit anderen Herstellern im Gespräch, um mittelfristig auch den Einsatz von Shuttle von deutschen oder europäischen Autobauern zu ermöglichen.

In einem ersten Schritt ist weiterhin ein Fahrer oder eine Fahrerin mit an Bord. Allerdings keine Fahrgäste. Im zweiten Schritt dürfen nur Testkunden mitfahren. Nach einer erfolgreichen zweiten Testphase werden die Fahrzeuge in die bereits bestehenden On-Demand-Angebote in Darmstadt („HeinerLiner“) und im Kreis Offenbach („kvgOF Hopper“) integriert und für jeden buchbar sein.

Betrieben werden die Shuttle im Rahmen des Projekts „KI-basierten Regelbetrieb autonom fahrender On-Demand-Verkehre“ (KIRA) vom DB-Tochterunternehmen CleverShuttle und DB-Tochter Ioki stellt die Software für Buchung und Routenplanung.

Laut DB ist ein solches Angebot im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs bisher weltweit einzigartig. Die Test- und Implementierungsphase des Vorhabens ist auf zwei Jahre angelegt. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unterstützt das Projekt mit mehr als vier Millionen Euro.

