Richter Group bestellt 20 Wasserstoff-Lkw bei Nikola

Nikola und E.ON haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Logistikdienstleister Richter Group zur Dekarbonisierung seiner Schwerlastflotte in Deutschland unterzeichnet. In einem ersten Schritt hat der Logistiker 20 wasserstoffbetriebene Lkw vom Typ Nikola Tre bestellt.

Die H2-Lkw sollen voraussichtlich im kommenden Jahr zum Kunden rollen. Richter plant, seine gesamte Flotte in den kommenden vier bis fünf Jahren auf Wasserstoff umzustellen und will auch im nächsten Schritt auch den Nikola Tre setzen. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland verfügt derzeit über eine Flotte von mehr als 160 dieselbetriebenen Lkw mit Be- und Entladestellen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

Die Richter Group will zudem mit Logistikpartnern zusammenarbeiten, um auch deren Flotten auf die Fahrzeuge von Nikola umzustellen. Der Hersteller könnte sich also über weitere 750 Bestellungen in demselben Zeitraum freuen.

„Wir planen, die wasserstoffbetriebenen Elektro-Lkw von Nikola und andere Dienstleistungen von Nikola und E.ON bei vielen unserer Partner einzuführen, um die Dekarbonisierungsbemühungen im europäischen Schwerlastverkehrssektor weiter zu fördern und auszubauen“, sagt Sylvio Richter, Gründer und CEO der Richter Group.

Die wasserstoffbetriebenen Elektro-Lkw Nikola Tre in der europäischen Variante werden von dem Joint Venture zwischen Nikola und der Iveco Group in deren Werk in Ulm hergestellt. Die Wartung übernimmt ebenfalls Iveco.

Die Richter Group und ihre Partner müssen die Fahrzeuge nicht alle kaufen. Sie können auch einige (oder alle) über das Pay-per-Use-Angebot von Iveco beziehen. 2022 hatte der Hersteller die Firma GATE – Green & Advanced Transport Ecosystem ins Leben gerufen, um ein All-inclusive-Vermietungsmodell für elektrische Lkw und Transporter bereitzustellen.

Der grüne Wasserstoff für die Lkw sowie die Infrastruktur kommen von E.ON. Eine erste Wasserstofftankstelle wird voraussichtlich an dem Richter-Standort in Wesel errichtet werden. Sobald das Joint Venture zwischen Nikola und E.ON offiziell gegründet ist, wird dieses die Versorgung mit Wasserstoff übernehmen.

nikolamotor.com, richtertransport.de