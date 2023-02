Geely launcht Premium-Marke Galaxy für E-Autos und Plug-in-Hybride

Geely führt unter dem Namen Galaxy eine neue Submarke für Premiumautos mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieben ein. Geely Galaxy wird in den kommenden zwei Jahren sieben Modelle auf den Markt bringen, vier Langstrecken-Hybride und drei reine Elektroautos. Die ersten drei Modelle sind noch für 2023 geplant.

Im zweiten und dritten Quartal sollen die Hybride Galaxy L7 (SUV) und L6 (Limousine) auf den Markt kommen. Im vierten Quartal ist dann die Premiere des rein elektrischen Galaxy E8 geplant, eine Coupé-artige E-Limousine. Von dem PHEV-SUV L7 hat Galaxy bereits das Design des Serienmodells vorgestellt. Zudem präsentierte der Hersteller das „Geely Galaxy Light Concept EV“ – eine Studie, die wohl einen Ausblick auf den E8 geben soll.

Grundsätzlich soll es bei dem Namens-Schema bleiben, das sich anhand der drei bisher bestätigten Modelle abzeichnet: Die Plug-in-Hybride werden als L-Serie verkauft, die Batterie-elektrischen Modelle als E-Serie. Die Ziffer dürfte die Größe des Fahrzeugs symbolisieren, der E8 ist also größer als der L6. Ob es bei der grundsätzlichen Einteilung bleiben wird, dass Limousinen über gerade Kennziffern verfügen und die SUV-Modelle ungerade Zahlen in der Modellbezeichnung tragen, ist nicht bekannt.

Dafür steht fest, dass die Plug-in-Hybride der L-Serie auf der gemeinsam von Geely und Volvo entwickelten E-CMA-Plattform aufbauen sollen, die nicht nur Plug-in-Hybride ermöglicht, sondern auch BEV (z.B. Volvo C40 und Polestar 2) und Range Extender wie Geelys Xingyue L Hi-P. Die Galaxy E-Linie soll aber nicht die BEV-Version der E-CMA-Plattform nutzen, sondern auf der rein elektrischen SEA-Plattform von Geely aufbauen. Damit wären Fahrzeuge vom Kompakt- bis zum Luxuslimousinen-Segment möglich.















Vom Galaxy Light Concept, also dem Vorboten auf den E8, ist wenig zur Antriebstechnik bekannt. Legt man aber den ähnlich großen Zeekr 001 zu Grunde, dürften die Fahrzeuge über 400 kW leisten und eine rund 100 kWh große Batterie nutzen – das ist aber reine Spekulation. Die Studie zumindest verfügt über Lidar-Sensoren und Radar-Geräte für das autonome Fahren. Zudem hat Geely bzw. Galaxy bei der Studie auf Türgriffe und Außenspiegel verzichtet – die Türen sollen per NFC-Technologie geöffnet werden, etwa wenn sich der Fahrer mit seinem Smartphone nähert. Während ein solches Feature es in China womöglich in die Serie schafft, dürfte der Drohnen-Landeplatz im Kofferraumdeckel nur ein Teil der Studie sein.

Zum L7, dessen Vorverkauf zu Preisen ab rund 200.000 Yuan (27.200 Euro) bereits begonnen hat, ist bekannt, dass das Modell 4,70 Meter lang ist und der Hybrid-Antriebsstrang als NordThor Hi-X 8848 bezeichnet wird. Die Kennziffer soll sich auf die Höhe des Mount Everest beziehen und so darauf hindeuten, dass der Antriebsstrang von Geely an der Spitze ist. Die Leistung liegt bei 287 kW in der Normal- und 488 kW in der Performance-Variante. Eine weltweite Spitzenpositionierung soll der Antrieb laut Geely beim thermischen Wirkungsgrad erreichen: Dieser soll bei 44,26 Prozent liegen.

