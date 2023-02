Ionity eröffnet HPC-Stationen in Frankreich und Italien

Ionity hat in Frankreich und Italien zwei neue HPC-Standorte auf wichtigen Reiserouten eröffnet, die den Norden mit dem Süden Europas verbinden. Darunter sind auch die bisher größten Ladeparks des Betreibers.

Die neuen Doppelladeparks in Mornas, in der Nähe von Avignon und Orange, liegen an Frankreichs stark befahrener „Sonnenautobahn“, die Lyon mit Marseille und Nizza an der Mittelmeerküste verbindet. Der bisher größte und leistungsstärkste Ladepark des Unternehmens in Europa bietet Schnellladen mit bis zu 350 kW: Mornas Village und Mornas les Adrets, die auf beiden Seiten der Autobahn liegen, können jeweils bis zu 16 Elektrofahrzeuge gleichzeitig bedienen. Dabei gibt es nach wie vor kein Power-Sharing, an jedem der Ladepunkte steht also die volle Ladeleistung zur Verfügung.

An den beiden neuen französischen Stationen führt Ionity auch Architekturelemente wie Wetterschutzrollos und Solarpanels auf den Dächern des Ladeparks ein. Details hierzu nennt der High-Power-Charger-Betreiber in der Mitteilung aber nicht – ein fehlender Wetterschutz war aber bisher einer der Kritikpunkte an den Ionity-Ladeparks.

In Frankreich ist Ionity mit derzeit 120 aktiven Ladeparks und 576 Ladepunkten am stärksten innerhalb Europas vertreten, wie das Unternehmen selbst in der Mitteilung angibt. Weitere langfristige Investitionen seien bereits in Planung, Details hierzu nennt Ionity aber nicht.

In Italien hat Ionity direkt am Hotel ‚Hampton by Hilton‘ in Fiano Romano einen HPC-Ladepark eingeweiht. Dieser ist allerdings kleiner als die beiden neuen Anlagen in Frankreich: Nahe der Stadt Rom sind sechs neue Schnellladepunkte in Betrieb gegangen. Diese kleine Anlage soll aber eine große Lücke schließen: Mit der Inbetriebnahme verbindet Ionity nach eigenen Angaben Mitteleuropa mit dem südlichen Teil Italiens.

„Elektrisches Fahren schont das Klima, ohne die individuelle Mobilität einzuschränken“, sagt Marcus Groll, COO von Ionity. „Das Ionity-Schnellladenetz entlang Europas Autobahnen ist ein wichtiger Wegbereiter für nachhaltige Mobilität. Unsere Station in Frankreich setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Größe und angrenzende Dienstleistungen und erhöht damit den Komfort für elektrisch Reisende.“

ionity.eu (PDF)